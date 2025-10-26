Yönetime tam yetki

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Toplantı gündeminde kulübün taşınmazlarının kiralanması, yeni taşınmaz edinimi, projeler geliştirilmesi ve şirketleşme süreçlerine ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi konuları yer aldı. Toplantıda gündemde yer alan maddeler yapılan konuşmaların ardından oylamaya sunuldu. Maddelerin hepsi oy çokluğu ile kabul edildi ve yönetim rahat bir nefes aldı.

İşte yetki verilen kritik maddeler

4. MADDE: Kulübümüzün gayrimenkul portföyünü genişletmek için gerek kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekse üçüncü kişilerden gerçekleştirilecek her türlü gayrimenkul edinimini amaçlamaktadır.

5. MADDE: Gerçekleştirilecek proje ile elde edilecek gelir ile öncelikli olarak Bankalar Birliği'nden çıkılması, akabinde geriye kalan gelir ve tesis ile altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

6. MADDE: Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kısa veya uzun süreli kiraya verilmesi, irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması.

7. MADDE: Bu madde ile öncelikli olarak stadyumumuzun güçlendirilmesi, Dereağzı Tesisleri'nin ve Maltepe'deki futbol akademisinin irfifak haklarının alınması ile yeni gerçekleştirilecek plan ve projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

8. MADDE: 'Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve devretmek.