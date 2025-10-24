CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Birlik olduk

Birlik olduk

Tedesco: Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacınız var; birlikteliği atmosfer, taraftar, teknik heyet, takım, başkan... Birlik olmak bu demek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 06:50
Birlik olduk

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart zaferini değerlendirdi. İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Deplasmana gelenler için Kadıköy'de oynamak güç. Taraftarlarımızların atmosferi harikaydı. Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacınız var; birlikteliği atmosfer, taraftar, teknik heyet, takım, başkan... Birlik olmak bu demek. Kesinlikle iyi bir iş çıkardık. Stuttgart da gücünü gösterdi, güçlü bir takım. Almanya'da 3. sıradalar, tesadüf olmadığını gördük. Geçen sezon Almanya Kupası'nı kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Takımları kaliteli. Ben takımımla, sonuçla gurur duyuyorum. Hak ettik galibiyeti. Hep birlikte bunu başardık. Taraftarlarımız da bunu çok hak etti. Her zamanki gibi çalıştık; gece gündüz! Geliştirmemiz gereken noktalara odaklanıyoruz."

