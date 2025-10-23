CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Cristiano Ronaldo transferde Fenerbahçe'ye rakip!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transfer hedefi doğrultusunda listesinin üst sıralarına yazdığı Robert Lewandowski ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'nun talebi doğrultusunda Polonyalı golcü için harekete geçtiği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 14:02
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken Sadettin Saran yönetiminde sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız oyuncuların peşine düşeceği aktarılmış ve bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri Robert Lewandowski olmuştu.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı golcü, Avrupa'dan çeşitli kulüplerin de ilgisini çekerken Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr, Lewandowski için harekete geçti.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fichajes'ten derlediği haberde Cristiano Ronaldo'nun transfer operasyonunu bizzat yönettiği ve 37 yaşındaki yıldız ismi yanında görmeyi çok istediği vurgulandı.

Lewandowski için ayrıca Atletico Madrid ve AC Milan'ın da muhtemel destinasyonlar olduğu aktarılırken Barcelona'nın kontrat uzatma planlarının olmadığı belirtildi.

Haberde ayrıca dünyaca ünlü santrforun önümüzdeki haftalarda nihai kararını vereceği ve bununla birlikte somut gelişmelerin yaşanmaya başlayacağı öne sürüldü.

