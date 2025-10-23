Cristiano Ronaldo transferde Fenerbahçe'ye rakip!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız transfer hedefi doğrultusunda listesinin üst sıralarına yazdığı Robert Lewandowski ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'nun talebi doğrultusunda Polonyalı golcü için harekete geçtiği aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürerken Sadettin Saran yönetiminde sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldız oyuncuların peşine düşeceği aktarılmış ve bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri Robert Lewandowski olmuştu.
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Polonyalı golcü, Avrupa'dan çeşitli kulüplerin de ilgisini çekerken Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr, Lewandowski için harekete geçti.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fichajes'ten derlediği haberde Cristiano Ronaldo'nun transfer operasyonunu bizzat yönettiği ve 37 yaşındaki yıldız ismi yanında görmeyi çok istediği vurgulandı.
