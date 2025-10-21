Tedesco arayışta

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, özellikle ikinci yarılarda oyundan düşen takıma çare arıyor. Bu nedenle her hafta farklı bir arayış içerisine giren İtalyan çalıştırıcı, Stuttgart maçına kafasındaki en ideal takım ile çıkacak. Cezası nedeniyle Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyen Milan Skriniar'a formasını teslim edecek olan Tedesco, sol bekte ise Levent Mercan'ın yerine Archie Brown'a formasını verecek. Karagümrük önünde etkili bir performans sergileyen Nene'ye bir kez daha şans vermek isteyen Domenico Tedesco, iyileştikten sonra Ederson'a da formasını teslim edecek ve kafasındaki ideal kadroyu şekillendirecek.

Stuttgart iddialı

UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'nin perşembe günü Kadıköy'de ağırlayacağı Alman ekibi Stuttgart, iddialı bir şekilde İstanbul'a geliyor. Stuttgart Sportif Direktörü Fabian Wohlgemuth, "F.Bahçe'ye karşı iyi bir skor elde etmek istiyoruz" ifadelerini kullanarak kazanmak istediklerini ifade etti.