FENERBAHÇE HABERİ - Talisca için flaş iddia! Brezilyalı yıldızdan yanıt geldi

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca için flaş iddia! Brezilyalı yıldızdan yanıt geldi

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Anderson Talisca'nın Türkiye'de mutsuz olduğu ve ülkesine geri dönmek istediği öne sürüldü. Brezilya basını, Talisca için Corinthians ve Bahia iddialarını gündeme taşıdı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 17:53 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 18:24
FENERBAHÇE HABERİ - Talisca için flaş iddia! Brezilyalı yıldızdan yanıt geldi

Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca hakkında Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin son yılında olan Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca için flaş iddia! Brezilyalı yıldızdan yanıt geldi

"TALISCA TÜRKİYE'DE MUTLU DEĞİL"

ESPN Brezilya'dan Bruno Andrade'nin haberine göre, Anderson Talisca Türkiye'de mutlu değil ve ülkesine geri dönmek istiyor. Haberde, tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'de kalmak istemediği ve bu konuda yönetime haber verdiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca için flaş iddia! Brezilyalı yıldızdan yanıt geldi

MOURINHO'NUN GİDİŞİ MORALİNİ BOZDU

Ayrıca, Talisca'nın Jose Mourinho'nun takımdan ayrılmasından memnun olmadığı da vurgulandı. Portekizli teknik adamın ayrılığı sonrasında yıldız futbolcunun motivasyonunun düştüğü ve takımda kendini yeterince mutlu hissetmediği iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca için flaş iddia! Brezilyalı yıldızdan yanıt geldi

CORINTHIANS VE BAHIA DEVREDE

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre, Talisca'nın hayalinin bir gün Corinthians forması giymek olduğu ifade edildi. Bununla birlikte Bahia'nın da yıldız futbolcuyu transfer etmek için devrede olduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca için flaş iddia! Brezilyalı yıldızdan yanıt geldi

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 13 maça çıkan Anderson Talisca, toplam 778 dakika sahada kaldı. Brezilyalı yıldız bu süreçte 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca için flaş iddia! Brezilyalı yıldızdan yanıt geldi

İŞTE O HABER

FENERBAHÇE HABERİ - Talisca için flaş iddia! Brezilyalı yıldızdan yanıt geldi

Öte yandan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, hakkındaki iddialara kişisel sosyal medya hesabından cevap verdi. Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda "Yalan haberler başladı" ifadesini kullandı.

