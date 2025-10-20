CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Kadıköy Fatihi

Kadıköy Fatihi

Evinde oynadığı son 10 resmi maçta da yenilgi yüzü görmeyen F.Bahçe, Talisca (23 pen.) ve Asensio’nun (41) golleriyle üç puana ulaştı. Konuk ekibin tek sayısı Serginho’dan (59) geldi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Kadıköy Fatihi

Milli ara sonrasında konuk ettiği Fakih Karagümrük karşısında maça etkili başlayan F.Bahçe ilk yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı. İkinci yarıda zor anlar yaşasa da skoru korumasını bilen sarı-lacivertlilerde perdeyi açan isim Anderson Talisca oldu. 23. dakikada ceza alanı içerisinde yerde kalan Nene, VAR uyarısı sonrasında takımına penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Talisca, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi. 41'de ise sol kanatta bindiren Kerem, Asensio'ya güzel bir asist yaptı.

BİRER GOL OFSAYTA TAKILDI

Gelişine vuran İspanyol futbolcu farkı açtı. İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda F.Bahçe oyundan çok düştü. 59'da Serginho sağ çaprazdan sert bir vuruşla kaleci Tarık'ı avladı. Kalan dakikalarda Atakan ve Nesyri'nin birer golü ofsayt bayrağına takılırken, sarı-lacivertliler evindeki yenilmezlik serisini 10 maça yükseltti. Puanını 19'a yükselten F.Bahçe, zirvedeki G.Saray ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

8

Fenerbahçe evinde oynadığı son 10 maçta yenilmezken 8 kez rakiplerini devirmeyi başardı ve sadece iki kez berabere kaldı.

TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, Samsun maçına göre 4 değişikliğe gitti. Cezalı Skriniar'ın yanı sıra Brown, Szymanski ve En-Nesyri maça yedek başladı. Bu isimlerin yerine Çağlar Söyüncü, Levent, Nene ve İsmail oynadı.

KALEDE YİNE TARIK VARDI

Sakatlıktan kurtulan kaleci İrfan Can Eğribayat iki maç sonra kadroya dahil olurken, eldivenleri yine de giyemedi. Ederson'un sakatlığında Samsun karşısında başarılı kurtarışlar yapan Tarık Çetin, dün de

