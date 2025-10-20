Fenerbahçe'de Szymanski'den tepki çeken hareket! Tribünlerin ıslıklaması sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Dakika 78'de Dorgeles Nene yerine maça dahil olan Sebastian Szymanski, ceza sahası içerisinde net bir gol fırsatını tepti. Polonyalı futbolcu kaçırdığı gol sonrası taraftarın tepkisini çekerken, maç içinde topla buluştuğu anlarda ıslıklarla protesto edildi.
NTV Spor'da yer alan habere göre; maçın ardından direkt soyunma odasına giden Sebastian Szymanski'nin oldukça moralsiz olduğu görüldü. Tepkilerin hedefi olan Polonyalı futbolcu, soyunma odasına doğru yürürken Mert Müldür'ün kendisine moral vermesine bile izin vermedi. Mert Müldür'ün elini iten Szymanski'ye hemen yanlarında bulunan Kerem Aktürkoğlu uzun süre baktı.
DİĞER