Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Szymanski'den tepki çeken hareket! Tribünlerin ıslıklaması sonrası...

Fenerbahçe'de Szymanski'den tepki çeken hareket! Tribünlerin ıslıklaması sonrası...

Fenerbahçe'nin sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçta dikkat çeken anlar yaşandı. Sarı lacivertlilerde net gol fırsatından yararlanamayan Sebastian Szymanski, taraftarların kendisini ıslıklamasına verdiği tepki ile gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 10:14
Fenerbahçe'de Szymanski'den tepki çeken hareket! Tribünlerin ıslıklaması sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı lacivertlilerin rakibini Talisca ve Asensio'nun golleri ile 2-1 mağlup ettiği maçta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Szymanski'den tepki çeken hareket! Tribünlerin ıslıklaması sonrası...

Dakika 78'de Dorgeles Nene yerine maça dahil olan Sebastian Szymanski, ceza sahası içerisinde net bir gol fırsatını tepti. Polonyalı futbolcu kaçırdığı gol sonrası taraftarın tepkisini çekerken, maç içinde topla buluştuğu anlarda ıslıklarla protesto edildi.

Fenerbahçe'de Szymanski'den tepki çeken hareket! Tribünlerin ıslıklaması sonrası...

NTV Spor'da yer alan habere göre; maçın ardından direkt soyunma odasına giden Sebastian Szymanski'nin oldukça moralsiz olduğu görüldü. Tepkilerin hedefi olan Polonyalı futbolcu, soyunma odasına doğru yürürken Mert Müldür'ün kendisine moral vermesine bile izin vermedi. Mert Müldür'ün elini iten Szymanski'ye hemen yanlarında bulunan Kerem Aktürkoğlu uzun süre baktı.

