CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco Levent Mercan tercihinin sebebini açıkladı!

Domenico Tedesco Levent Mercan tercihinin sebebini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadele öncesinde konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 19:15 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 19:21
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Domenico Tedesco Levent Mercan tercihinin sebebini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadele öncesinde konuştu.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN'UN KADRO DIŞI KALMASI HAKKINDA

"Başkanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Eklenecek çok bir şey yok."

LEVENT MERCAN TERCİHİNE DAİR

"Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı. 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil. Sadece çalışıyor. İki haftalık arada en iyisini yaptı. Talisca da milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli arada zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz konu değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislere sahibim."

Vasco de Gama'dan flaş Cuesta kararı! Ocak ayında...
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
CANLI ANLATIM | Katil İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ateşkes ihlal edildi | Soykırımcı Netanyahu'dan katliam tehdidi
B. Münih'ten Goretzka kararı! F.Bahçe...
Derbide kazanan F.Bahçe Beko!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan Levent Mercan sözleri! Tedesco'dan Levent Mercan sözleri! 19:04
G. Antep FK 3 puanı 3 golle aldı! G. Antep FK 3 puanı 3 golle aldı! 19:02
Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'ndan Bulega açıklaması! Dünya şampiyonu Razgatlıoğlu'ndan Bulega açıklaması! 18:53
Alanyaspor evinde Göztepe'yi devirdi! Alanyaspor evinde Göztepe'yi devirdi! 18:53
Iğdır'da kazanan yok! Iğdır'da kazanan yok! 18:33
Aston Villa geriden gelerek kazandı! Aston Villa geriden gelerek kazandı! 18:19
Daha Eski
Senegalli futbolcunun trajik ölümü! Senegalli futbolcunun trajik ölümü! 18:13
G.Saray'ın Bodo/Glimt mesaisi başladı G.Saray'ın Bodo/Glimt mesaisi başladı 17:54
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:50
Derbide kazanan F.Bahçe Beko! Derbide kazanan F.Bahçe Beko! 17:21
Como: Kenan ve Nico'ya teşekkürler Como: Kenan ve Nico'ya teşekkürler 17:05
A. Bilbao, Elche ile yenişemedi! A. Bilbao, Elche ile yenişemedi! 17:01