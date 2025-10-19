Domenico Tedesco Levent Mercan tercihinin sebebini açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadele öncesinde konuştu.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

İRFAN CAN KAHVECİ VE CENK TOSUN'UN KADRO DIŞI KALMASI HAKKINDA

"Başkanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Eklenecek çok bir şey yok."

LEVENT MERCAN TERCİHİNE DAİR

"Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı. 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil. Sadece çalışıyor. İki haftalık arada en iyisini yaptı. Talisca da milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli arada zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz konu değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislere sahibim."