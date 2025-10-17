CANLI SKOR ANA SAYFA
Savic düellosu

İtalyan medyası, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Sergej Milinkovic Savic için devrede olduğunu yazdı. Daha önce ezeli rakibinin elinden Fred, Szymanski, Asensio ve Oğuz Aydın’ı alan sarı lacivertliler, Sırp oyuncuda da benzer durumu hedefliyor

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Savic düellosu

Fred'in performansının yetersiz olması, bu bölgede değerlendirilen diğer isimlerden de istenilen verimin alınamaması Fenerbahçe'yi devre arasında mecburi transfere yöneltti. Öncelikli hedef olarak belirlenen 8 numara için ise dün İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme'nin önde gelen gazetelerinden olan Corriere dello Sport, Suudi ekibi Al-Hilal'den ayrılmaya hazırlanan Sergej Milinkovic-Savic için Fenerbahçe ile Galatasaray'ın devrede olduğunu yazdı.

İLK TEMAS KURULDU

Haberde; Juventus, Chelsea ve M.City gibi birçok Avrupa devinin oyuncuyla ilgilendiğine vurgu yapılsa da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yüksek maaş önerisiyle Savic'in transferinde önde olduğu belirtildi. Sarı-lacivertliler ise; Fred, Szymanski, Asensio ve Oğuz Aydın'da olduğu gibi Milinkovic-Savic'i de Galatasaray'ın elinden kaparak ezeli rakibine bir transfer çalımı daha atmak istiyor. Ocak ayı için hem Suudi kulübüyle hem de Sırp oyuncunun menajeriyle ilk temas kurulmuş durumda.

SUUDİLERE VEDA EDECEK

Sergej Milinkovic-Savic, 2023'ten bu yana forma giydiği Al-Hilal'de sözleşmesinin son dönemine girdi. Teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki Suudi ekibi, sözleşme yenileme konusunda menajeri Uros Jankovic ile görüşse de oyuncu kalmak istemiyor.

PEP ONA HAYRAN

Manchester City menajeri Pep Guardiola, daha önce yaptığı açıklamada; Sergej Milinkovic- Savic'ten övgüyle bahsetmişti.

BU SEZON 1 GOLÜ VAR

Bu sezon Al-Hilal formasıyla Suudi Pro Ligi, AFC Şampiyonlar Ligi, Kral Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda toplamda 11 maça çıkan Milinkovic-Savic, bin 20 dakika sahada kalırken, 1 gol, 1 asistlik performans üretti.

MOU ALAMADI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Milinkovic-Savic'i istemiş, 80 milyon euro da önermişti. Ancak Lazio o dönem Sırp yıldız için 100 milyon euro talep edince transfer gerçekleşmedi.

40 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Milinkovic-Savic, 2023 yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Lazio'dan Suudi temsilcisi Al-Hilal'e 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

