Goretzka %50-50

Orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesindeki adaylardan biri de Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka... Ancak bu transferle ilgili dün Alman medyasından bir iddia ortaya atıldı. Ülkenin önemli gazetelerinden Bild, 'Türk kulübü Fenerbahçe, Leon Goretzka'yı istiyor' başlığıyla verdiği haberinde; şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco, Goretzka'yı Schalke döneminden tanıyor. Özelliklerini biliyor ve onu takımına kazandırmak istiyor. Bayern Münih ise bu transfere sıcak bakmıyor. Nedeni de kadro derinliğinin az olması. Bu nedenle Bayern ara transfer döneminde oyuncuyu bırakmayabilir." Alman kulübü sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyla yeni kontrat için görüşme yapmadı. Almanlar, her ne kadar Bayern Münih'in Goretzka'yı bırakmaya sıcak bakmadığını vurgulasa da transferin gerçekleşme ihtimalini %50-50 olarak görüyor. Fenerbahçe, tüm imkanlarını seferber edecek Goretzka için...