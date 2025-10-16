CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kenan Yıldız için bomba transfer itirafı! Meğer Fenerbahçe...

Kenan Yıldız için bomba transfer itirafı! Meğer Fenerbahçe...

Şimdilerde gerek A Milli Takım ile gerek Juventus ile gösterdiği performansla futbol dünyasını kendisine hayran bırakan Kenan Yıldız ile ilgili o itiraf gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe'nin futbolcuyu kapısından geri çevirdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 09:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kenan Yıldız için bomba transfer itirafı! Meğer Fenerbahçe...

Milli Takımımızın ve Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yıldız'ın Türkiye temsilcisi, Fenerbahçe'nin Kenan'ı Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde alaycı bir tavırla reddettiğini söyledi.

Kenan Yıldız için bomba transfer itirafı! Meğer Fenerbahçe...

Konuyla ilgili Radyospor canlı yayınında konuşan milli futbolcunun temsilcisi, Kenan Yıldız'ın o dönem sarı-lacivertlilere önerildiğini ancak dönemin yöneticisi tarafından ciddiye alınmadığını anlattı. İşte transfer sürecinde yaşananlar...

Kenan Yıldız için bomba transfer itirafı! Meğer Fenerbahçe...

"NE YILDIZI, KUTUP YILDIZI MI?"

"Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk?' diyerek alay etti. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından biri."

