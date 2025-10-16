Kenan Yıldız için bomba transfer itirafı! Meğer Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Konuyla ilgili Radyospor canlı yayınında konuşan milli futbolcunun temsilcisi, Kenan Yıldız'ın o dönem sarı-lacivertlilere önerildiğini ancak dönemin yöneticisi tarafından ciddiye alınmadığını anlattı. İşte transfer sürecinde yaşananlar...
"NE YILDIZI, KUTUP YILDIZI MI?"
"Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk?' diyerek alay etti. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından biri."
