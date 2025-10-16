Kenan Yıldız için bomba transfer itirafı! Meğer Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli Takımımızın ve Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yıldız'ın Türkiye temsilcisi, Fenerbahçe'nin Kenan'ı Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde alaycı bir tavırla reddettiğini söyledi.