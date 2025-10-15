Yakında görüşmek üzere

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve 39 yaşında kramponlarını asan Reto Ziegler, sarı-lacivertli kulüple ilgili paylaşım yaptı. Ziegler, "Fenerbahçe bir ailedir, bir tutkudur. Bu forma için ilk günden son güne kadar her şeyimi verdim. Bu deneyim kalbime sonsuza dek kazınacak. Taraftarlara teşekkürler. Yakında Kadıköy'de görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.