TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe için büyük sorun! Amrabat dışında...

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde pek çok futbolcu başka takımlara kiralık olarak gönderildi. Sarı-lacivertlilerde başka takımlara kiralanan bu futbolcularla ilgili ortaya çıkan sorun, yönetimi düşündürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 13:53 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 13:54
Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldızı kattı. Kanarya'da diğer yandan bazı futbolcularla da yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde bazı oyuncular ise kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Kanarya'da başka takımlara kiralanan futbolcuların son durumu sarı-lacivertli yönetimi endişelendiriyor.

Fenerbahçe'den 1 Eylül'de Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, La Liga'da istediğini bulamadı. İspanyol ekibinin, Celta Vigo, Levante, Atl. Bilbao, Espanyol ve Valencia karşılaşmalarında kadroya alınmasına rağmen Paulo Gazzaniga ile Krapyvtsov'u kesemeyen Hırvat eldiven, hiçbir maçta görev yapamadı. Girona'da forma giyemeyen Livakovic, milli takımdaki formasını da Kotarski'ye kaptırmak üzere.

BİR TEK AMRABAT

Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak gönderdiği Diego Carlos, Como'da, Burak Kapacak Kayserispor'da Ertuğrul Çetin Erok'ta ve Mimovic, Pafos'ta istenilen performansı gösteremedi.

