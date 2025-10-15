TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den savunmaya Viking hamlesi! Tedesco'nun talebi sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonu şimdiden başladı... 8 numaraya ve santrfora takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, stoper bölgesini de güçlendirme kararı aldı. Başkan Sadettin Saran'la yaptığı toplantıda isteklerini dile getiren teknik direktör Domenico Tedesco, 'şartlar oluşursa bir stoper alalım' dedi. Başkan Saran'a da alınabilecek isimleri söyledi.