Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den savunmaya Viking hamlesi! Tedesco'nun talebi sonrası...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den savunmaya Viking hamlesi! Tedesco'nun talebi sonrası...

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun talebi doğrultusunda stoper takviyesi yapmak istediği ve Barcelona'da oynayan o isim için nabız yoklama kararı aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den savunmaya Viking hamlesi! Tedesco'nun talebi sonrası...

Fenerbahçe'de devre arası transfer operasyonu şimdiden başladı... 8 numaraya ve santrfora takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, stoper bölgesini de güçlendirme kararı aldı. Başkan Sadettin Saran'la yaptığı toplantıda isteklerini dile getiren teknik direktör Domenico Tedesco, 'şartlar oluşursa bir stoper alalım' dedi. Başkan Saran'a da alınabilecek isimleri söyledi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den savunmaya Viking hamlesi! Tedesco'nun talebi sonrası...

İtalyan çalıştırıcının stoper listesinin ilk sırasında ise Barcelona'nın Danimarkalı yıldızı Andreas Christensen olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den savunmaya Viking hamlesi! Tedesco'nun talebi sonrası...

İKİ İSMİ YETERSİZ BULUYOR


Tedesco'nun stoper istemesindeki sebepler; Rodrigo Becao'yu ile Çağlar Söyüncü'yü yetersiz bulması ve Oosterwolde'nin orijinal bir stoper olmaması... İtalyan teknik adamın bu talebi sonrasında Başkan Saran'ın yönetimiyle görüştüğü ve harekete geçme kararı aldığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den savunmaya Viking hamlesi! Tedesco'nun talebi sonrası...

Barcelona'da rotasyonda kaldığı için ayrılmaya sıcak bakan 29 yaşındaki Viking'le temasa geçilecek. Sözleşmesi haziran 2026'da bitecek olan Danimarkalı'nın cüzi bir bedelle kadroya katılması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den savunmaya Viking hamlesi! Tedesco'nun talebi sonrası...

BU SEZON 311 DAKİKA


Christensen, bu sezon Barcelona formasıyla La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 8 maça çıktı. 29 yaşındaki oyuncu, sadece 311 dakika sahada kalırken, skor katkısı veremedi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den savunmaya Viking hamlesi! Tedesco'nun talebi sonrası...

RAPORLARI İNCELENECEK


Geçen sezonun büyük kısmını sakat olarak geçiren Andreas Christensen'le anlaşma sağlanması halinde önce sağlık raporları istenecek. Sağlık heyetinden gelecek rapor sonrasında iş resmiyete dökülecek. Çünkü Danimarkalı stoper, geçen sezon aşil tendonunda tahriş ve kas yaralanması nedeniyle 51 maç kaçırdı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den savunmaya Viking hamlesi! Tedesco'nun talebi sonrası...

HİÇ BONSERVİS ÖDENMEDİ


Andreas Christensen, Brondby altyapısından 2013'te Chelsea altyapısına bedelsiz geldi. 2015'te Gladbach'a bedelsiz kiralandı. Chelsea'yle 2022'de sözleşmesi bitince Barcelona'ya da bedelsiz gitti. Eğer transfer gerçekleşirse; Christensen için bonservis bedeli ödeyecek ilk kulüp F.Bahçe olacak.

