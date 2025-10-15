CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Liva formayı unuttu

Liva formayı unuttu

Sezon başında Girona’ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiç süre alamadı. Diğer kiralanan isimler de yeni takımlarında bekleneni veremedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Liva formayı unuttu

Fenerbahçe'den 1 Eylül'de Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, La Liga'da istediğini bulamadı. İspanyol ekibinin, Celta Vigo, Levante, Atl. Bilbao, Espanyol ve Valencia karşılaşmalarında kadroya alınmasına rağmen Paulo Gazzaniga ile Krapyvtsov'u kesemeyen Hırvat eldiven, hiçbir maçta görev yapamadı. Girona'da forma giyemeyen Livakovic, milli takımdaki formasını da Kotarski'ye kaptırmak üzere.

BİR TEK AMRABAT

Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak gönderdiği Diego Carlos, Como'da, Burak Kapacak Kayserispor'da Ertuğrul Çetin Erok'ta ve Mimovic, Pafos'ta istenilen performansı gösteremedi. Beşiktaş'a kiralanan Cengiz de şu ana kadar siyah-beyazlıların beklentilerini karşılayamadı. Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat bu isimler içinde performans gösteren tek isim.

Icardi'den büyük fedakarlık!
G.Saray'dan Lookman bombası!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı!
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! 01:37
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:25
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:24
Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... 01:17
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! 01:17
Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! 01:17
Daha Eski
Milli maçta penaltı bekledik! Milli maçta penaltı bekledik! 01:17
Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! 01:17
Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! 01:17
Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! 01:17
F.Bahçe Beko'ya evinde şok! F.Bahçe Beko'ya evinde şok! 01:17
Anadolu Efes deplasmanda galip! Anadolu Efes deplasmanda galip! 01:17