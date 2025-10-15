Liva formayı unuttu

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'den 1 Eylül'de Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, La Liga'da istediğini bulamadı. İspanyol ekibinin, Celta Vigo, Levante, Atl. Bilbao, Espanyol ve Valencia karşılaşmalarında kadroya alınmasına rağmen Paulo Gazzaniga ile Krapyvtsov'u kesemeyen Hırvat eldiven, hiçbir maçta görev yapamadı. Girona'da forma giyemeyen Livakovic, milli takımdaki formasını da Kotarski'ye kaptırmak üzere.

BİR TEK AMRABAT

Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak gönderdiği Diego Carlos, Como'da, Burak Kapacak Kayserispor'da Ertuğrul Çetin Erok'ta ve Mimovic, Pafos'ta istenilen performansı gösteremedi. Beşiktaş'a kiralanan Cengiz de şu ana kadar siyah-beyazlıların beklentilerini karşılayamadı. Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat bu isimler içinde performans gösteren tek isim.