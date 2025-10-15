Juve’nin gözü Skriniar’da

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport, Juventus'un sakatlanan Gleison Bremer'in yerini doldurmak için Fenerbahçe'den Milan Skriniar'ı gündemine aldığını yazdı. Haberde; Skriniar'ın Mourinho'dan sonra mutsuz olabileceği ve ayrılmaya sıcak bakabileceği vurgulandı. Juventus Genel Direktörü Comolli'nin temaslara şimdiden başlayacağı ve ara transferin ilk gününde Skriniar'ı kadrosuna katmaya çalışacağı da haberin detayında yer aldı.