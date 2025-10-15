CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Juve’nin gözü Skriniar’da

Juve’nin gözü Skriniar’da

İtalyan devi, sakatlanan Bremer’in yerini Fenerbahçe’den Milan Skriniar ile doldurmak istiyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juve’nin gözü Skriniar’da

İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport, Juventus'un sakatlanan Gleison Bremer'in yerini doldurmak için Fenerbahçe'den Milan Skriniar'ı gündemine aldığını yazdı. Haberde; Skriniar'ın Mourinho'dan sonra mutsuz olabileceği ve ayrılmaya sıcak bakabileceği vurgulandı. Juventus Genel Direktörü Comolli'nin temaslara şimdiden başlayacağı ve ara transferin ilk gününde Skriniar'ı kadrosuna katmaya çalışacağı da haberin detayında yer aldı.

F.Bahçe'den savunmaya Viking hamlesi!
Icardi'den büyük fedakarlık!
DİĞER
Kenan Yıldız, Türkiye-Gürcistan maçıyla bir ilki yaşadı! Yine sahnede...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Gazze'ye 500 bin konut yapılacak TOKİ öncü rol oynayacak
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı!
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! G.Saray ve Barış Alper Yılmaz el sıkıştı! 01:37
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:25
İşte millilerin grubunda puan durumu! İşte millilerin grubunda puan durumu! 01:24
Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi... 01:17
Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! Bizim Çocuklar'dan gövde gösterisi! 01:17
Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! Başkan Erdoğan 3. gole böyle sevindi! 01:17
Daha Eski
Milli maçta penaltı bekledik! Milli maçta penaltı bekledik! 01:17
Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! Milliler seremoniye Filistinli çocuklarla çıktı! 01:17
Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! Başkan Erdoğan milli maçı tribünden takip etti! 01:17
Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! Kocaeli’de büyüleyici koreografi şov! 01:17
F.Bahçe Beko'ya evinde şok! F.Bahçe Beko'ya evinde şok! 01:17
Anadolu Efes deplasmanda galip! Anadolu Efes deplasmanda galip! 01:17