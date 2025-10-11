Sarı adam İsmail

Fenerbahçe'nin son yıllardaki en hırçın ismi İsmail Yüksek... Milli ara öncesinde oynanan Samsunspor mücadelesinde sarı kart gören tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde ikinci kez cezalandırıldı. Sarı-lacivertli kulüpte 2023-24 sezonundan bu yana forma giyen futbolculardan biri olan İsmail, o dönemden bu yana tam tamına 20 sarı, 3 de kırmızı kart gördü ve kulüpte en fazla kart gören isim konumunda bulunuyor.

KARTAL İLE 9 SARI 2 KIRMIZI

2020-21 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan İsmail Yüksek, 2023-24'e kadar oynadığı maçlarda sadece 5 sarı kart gördü. 2023-24 sezonundan itibaren bugüne kadar çıktığı 87 karşılaşmada 23 kez kartla cezalandırıldı. Her 3.8 maçta; bir kart ortalamasıyla oynayan tecrübeli futbolcu, en fazla kartı ise İsmail Kartal döneminde gördü. F.Bahçe'de İsmail'den sonra en fazla kart gören isim ise; İrfan Can Kahveci.(17)