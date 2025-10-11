FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! Performansıyla eleştirilerin odağındaydı

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Fenerbahçe'nin sezon başında Jose Mourinho döneminde kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, performansıyla zaman zaman eleştirilerin odağına yerleşmişti. Ancak yeni teknik direktör Domenico Tedesco, 22 yaşındaki Malili futbolcu için farklı bir değerlendirme yaptı.

Milliyet'te yer alan habere göre takımın genel performansının yükselmesiyle birlikte Nene'nin de daha etkili olacağına inanan Tedesco, oyuncusunun özellikle topsuz oyundaki gayretinden oldukça memnun. İtalyan çalıştırıcının, sezonun ilk yarısında Nene'ye forma şansı vermeye devam edeceği ve oyuncusuyla birebir bir görüşme yaparak moral vereceği öğrenildi.