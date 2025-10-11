CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! Performansıyla eleştirilerin odağındaydı

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! Performansıyla eleştirilerin odağındaydı

Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilen kanat oyuncusu Dorgeles Nene için teknik direktör Domenico Tedesco'dan tam destek geldi. İtalyan çalıştırıcı, Malili futbolcunun topsuz oyundaki katkısından memnun ve skor katkısının da artacağına inanıyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 13:55
FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! Performansıyla eleştirilerin odağındaydı

Fenerbahçe'nin sezon başında Jose Mourinho döneminde kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, performansıyla zaman zaman eleştirilerin odağına yerleşmişti. Ancak yeni teknik direktör Domenico Tedesco, 22 yaşındaki Malili futbolcu için farklı bir değerlendirme yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! Performansıyla eleştirilerin odağındaydı

Milliyet'te yer alan habere göre takımın genel performansının yükselmesiyle birlikte Nene'nin de daha etkili olacağına inanan Tedesco, oyuncusunun özellikle topsuz oyundaki gayretinden oldukça memnun. İtalyan çalıştırıcının, sezonun ilk yarısında Nene'ye forma şansı vermeye devam edeceği ve oyuncusuyla birebir bir görüşme yaparak moral vereceği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’dan Dorgeles Nene kararı! Performansıyla eleştirilerin odağındaydı

Bu sezon Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta forma giyen Nene, ligde 1 gol ve 1 asistlik katkı sundu. Teknik heyetin beklentisi, genç kanat oyuncusunun önümüzdeki haftalarda daha üretken bir performans sergilemesi yönünde.

