Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco için flaş karar! Geleceği...

Fenerbahçe'de Tedesco için flaş karar! Geleceği...

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0'lık skorla berabere kaldı. Kanarya bu sonuçla Süper Lig'de zirve yarışında önemli bir yara aldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun geleceği de merak konusuydu. Son olarak yönetimden flaş karar geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de Tedesco için flaş karar! Geleceği...

Fenerbahçe'de tüm gözler teknik direktör gelişmesine çevrildi. Sarı- lacivertlilerde geleceği merakla beklenen Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun görevine devam edeceği bildirildi.

Fenerbahçe'de Tedesco için flaş karar! Geleceği...

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yöneticilerin şu aşamada bir teknik direktör değişikliğinin yarardan çok zarar getireceğine inandığı kaydedildi. En azından ocak ayına kadar hem saha sonuçları hem de transfer döneminde son durumun masaya yatıracağı dile getirildi.

Fenerbahçe'de Tedesco için flaş karar! Geleceği...

BAŞKAN SARAN'LA GÖRÜŞECEK

Domenico Tedesco'nun milli aradan faydalanarak detaylı bir çalışma yaptığı kaydedildi. İtalyan çalıştırıcının rakip analizleri, mevcut kadronun analizi ve gelecek maçlarla ilgili yoğun mesai harcadığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Tedesco için flaş karar! Geleceği...

Takımın izinli olduğu zamanlarda dahi çalışan Tedesco'nun yoğun maç temposunun ardından son durumu yardımcılarıyla beraber detaylıca incelediği aktarıldı. 40 yaşındaki hocanın, Başkan Sadettin Saran'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Tedesco için flaş karar! Geleceği...

TRANSFER TOPLANTISI

Başkan Sadettin Saran ile Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun bir araya gelmesi bekleniyor. Saran ve Tedesco'nun kadro planlaması ile ilgili detaylı bir görüşme yapacağı belirtildi. Ayrıca ocak ayındaki devre arası transfer dönemi öncesi kadrodaki eksik noktaların konuşulacağı bildirildi.

Fenerbahçe'de Tedesco için flaş karar! Geleceği...

3 GÜNDE BİR MAÇ

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de göreve başladığı 8 Eylül 2025 tarihinden bu yana yoğun bir süreç geçirdi. Lig ve Avrupa'da 3 günde bir maça çıkan İtalyan teknik adam 7 resmi müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Hem ligdeki ertelenen Alanyaspor maçı hem de Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftası nedeniyle hiçbir hafta arası boş geçmedi. Tedesco ilk defa milli ara sayesinde rahat bir zaman buldu.

