Edin Dzeko mumla aranıyor! Fenerbahçe'nin golcülerinden dikkat çeken istatistik

Edin Dzeko mumla aranıyor! Fenerbahçe'nin golcülerinden dikkat çeken istatistik

Son 6 sezonun en kötüsü Geçen sezon Edin Dzeko'yla birlikte ilk 11 başladığı ilk 8 maçta 9 gol, 1 asistlik katkı sağlayan En Nesyri, bu sezon ise tek santrfor ya da Duran'la oynadığı karşılaşmalarda 4 kez ağları sarsabildi. İşte o çarpıcı istatistikler... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 09:36
Edin Dzeko mumla aranıyor! Fenerbahçe'nin golcülerinden dikkat çeken istatistik

Geçen sezon Edin Dzeko'yla harika bir uyum yakalayan Youssef En-Nesyri, tüm kulvarlarda 30 gol attı. Üstelik Boşnak yıldızla birlikte çift santrfor çıktığı karşılaşmalarda istatistiksel olarak da yukarılarda yer aldı.

Edin Dzeko mumla aranıyor! Fenerbahçe'nin golcülerinden dikkat çeken istatistik

Nesyri, bu sezon ise; Süper Lig'de Jhon Duran'la sadece iki maçta çift santrfor olarak görev yaptı. Kalan 6 mücadelede ise tek santrfor olarak oynadı. Ve bu karşılaşmalarda istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı.

Edin Dzeko mumla aranıyor! Fenerbahçe'nin golcülerinden dikkat çeken istatistik

BOŞNAK YILDIZI ARIYOR
Bunun başlıca nedeni de Dzeko gibi bir ismin yanında olmaması. Öyle ki En-Nesyri, Edin Dzeko'yla geçen sezon ilk 11'de çıktığı ilk 8 maçta 9 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Edin Dzeko mumla aranıyor! Fenerbahçe'nin golcülerinden dikkat çeken istatistik

Faslı santrfor, bu sezon ise Süper Lig'deki ilk 8 karşılaşmada 4 defa ağları havalandırırken, asist üretemedi. Nesyri, Dzeko'yla birlikte göre yaparken, daha fazla topla buluşup, daha fazla pas yapma imkanı buluyordu. Ancak tecrübeli golcü, bu sezon topla buluşmakta da zorluk yaşıyor.

Edin Dzeko mumla aranıyor! Fenerbahçe'nin golcülerinden dikkat çeken istatistik

DZEKO'DAN 1 GOL
Temmuz ayında Fenerbahçe'den ayrılıp Fiorentina'ya imza atan Edin Dzeko da burada istediğini bulamadı. Toplamda 8 karşılaşmada görev alan Boşnak yıldız, 271 dakika sahada kalırken sadece 1 kez gol sevinci yaşadı.

