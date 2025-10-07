Edin Dzeko mumla aranıyor! Fenerbahçe'nin golcülerinden dikkat çeken istatistik

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Geçen sezon Edin Dzeko'yla harika bir uyum yakalayan Youssef En-Nesyri, tüm kulvarlarda 30 gol attı. Üstelik Boşnak yıldızla birlikte çift santrfor çıktığı karşılaşmalarda istatistiksel olarak da yukarılarda yer aldı.

Nesyri, bu sezon ise; Süper Lig'de Jhon Duran'la sadece iki maçta çift santrfor olarak görev yaptı. Kalan 6 mücadelede ise tek santrfor olarak oynadı. Ve bu karşılaşmalarda istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı.