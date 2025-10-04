CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Samsunspor mesaisini tamamladı!

Fenerbahçe Samsunspor mesaisini tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 15:35
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Samsunspor mesaisini tamamladı!

Fenerbahçe, 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 8. hafta maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan günün antrenmanı ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Reaksiyon koşularıyla devam eden antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel programların ardından tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun'a gidecek.

Aynadaki Yabancı - REKLAM
Gittiği yerde umduğunu bulamadı!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
Son dakika | Sultanbeyli’de toplu açılış ve temel atma töreni | Başkan Erdoğan Hamas barışa hazır
Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metz Marsilya maçı detayları! Metz Marsilya maçı detayları! 15:18
Trabzonspor Basketbol’dan müthiş başlangıç! Trabzonspor Basketbol’dan müthiş başlangıç! 15:11
Dev derbide geri sayım: İşte son gelişmeler! Dev derbide geri sayım: İşte son gelişmeler! 14:56
Altay Bayındır'dan flaş sözler! Altay Bayındır'dan flaş sözler! 14:55
GS-BJK maçı canlı yayın bilgileri! GS-BJK maçı canlı yayın bilgileri! 14:48
Atalanta-Como maçı detayları! CANLI İZLE Atalanta-Como maçı detayları! CANLI İZLE 14:28
Daha Eski
Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI Gençlerbirliği-Alanyaspor | CANLI 14:18
Inter Milan-Cremonese maçı detayları! Inter Milan-Cremonese maçı detayları! 14:15
Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda? 13:53
Mourinho’nun ekibinde salgın alarmı! Mourinho’nun ekibinde salgın alarmı! 13:52
İsrail protestosu nedeniyle maç durduruldu! İsrail protestosu nedeniyle maç durduruldu! 13:40
Athletic Bilbao - Mallorca maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao - Mallorca maçı hangi kanalda? 13:40