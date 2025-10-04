Fenerbahçe Samsunspor mesaisini tamamladı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 8. hafta maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanı Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de takip etti.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan günün antrenmanı ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Reaksiyon koşularıyla devam eden antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel programların ardından tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Samsun'a gidecek.