Tedesco Fenerbahçe'nin oyun liderini belirledi! Yıldız isimle özel görüşme
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Nice ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan... Galibiyet serisi yakalamak isteyen Domenico Tedesco sarı lacivertlilerin oyun liderini belirledi. İtalyan hocanın yıldız isimle özel görüşme yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Kanarya'da dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio, orta sahada liderliği ele alacak.
Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun da çok güvendiği İspanyol futbolcu ile bire bir görüşme yaptığı kaydedildi.
Asensio'nun çift yönlü oyundaki başarı ve oyunu yönlendirme kabiliyeti nedeniyle teknik heyetten tam not aldığı bildirildi. Ayrıca Asensio'dan sık sık uzaktan şutlarla rakip kaleyi zorlayarak gol araması istendi.
Duran topları da etkili kullanan 29 yaşındaki futbolcunun böylece saha içi liderli olarak öne çıkması planlanıyor. Asensio'nun kısa sürede takıma ve arkadaşlarına uyum sağlaması da dikkatlerden kaçmıyor.