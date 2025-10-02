CANLI SKOR ANA SAYFA
Tedesco Fenerbahçe'nin oyun liderini belirledi! Yıldız isimle özel görüşme

Tedesco Fenerbahçe'nin oyun liderini belirledi! Yıldız isimle özel görüşme

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Nice ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan... Galibiyet serisi yakalamak isteyen Domenico Tedesco sarı lacivertlilerin oyun liderini belirledi. İtalyan hocanın yıldız isimle özel görüşme yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 09:31
Tedesco Fenerbahçe'nin oyun liderini belirledi! Yıldız isimle özel görüşme

Kanarya'da dünyaca ünlü yıldız Marco Asensio, orta sahada liderliği ele alacak.

Tedesco Fenerbahçe'nin oyun liderini belirledi! Yıldız isimle özel görüşme

Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun da çok güvendiği İspanyol futbolcu ile bire bir görüşme yaptığı kaydedildi.

Tedesco Fenerbahçe'nin oyun liderini belirledi! Yıldız isimle özel görüşme

Asensio'nun çift yönlü oyundaki başarı ve oyunu yönlendirme kabiliyeti nedeniyle teknik heyetten tam not aldığı bildirildi. Ayrıca Asensio'dan sık sık uzaktan şutlarla rakip kaleyi zorlayarak gol araması istendi.

Tedesco Fenerbahçe'nin oyun liderini belirledi! Yıldız isimle özel görüşme

Duran topları da etkili kullanan 29 yaşındaki futbolcunun böylece saha içi liderli olarak öne çıkması planlanıyor. Asensio'nun kısa sürede takıma ve arkadaşlarına uyum sağlaması da dikkatlerden kaçmıyor.

