  GALERİ
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dorgeles Nene: İlk sıraya yerleşmemiz gerekiyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte Dorgeles Nene, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 22:53
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekipte Dorgeles Nene, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE NENE'NİN AÇIKLAMALARI

"Gururluyuz, mutluyuz. Kazandığımız için iyi hissediyorum. Zor zamanlar geçiriyorduk ama mental olarak güçlü kalmasını bildik. Birlikte kalmaya, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Elbette bu galibiyet takıma moral verecek. Kazanmamız gereken maçları maalesef kazanamadık ama bu galibiyet önemliydi. Çalışmaları sürdüreceğiz, sıkı çalışacağız çünkü biz büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Birinci olmamız, ilk sıraya yerleşmemiz gerekiyor. Önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçlara da en iyi şekilde hazırlanacağız."

