CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco: Bu mesleğe dün başlamadım

Domenico Tedesco: Bu mesleğe dün başlamadım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 19:23 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 19:24
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Domenico Tedesco: Bu mesleğe dün başlamadım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

FRED'İN YEDEK OLMASI HAKKINDA

"Çok iyi bir takımımız var. Dolayısıyla doğru kararı vermek kolay olmuyor. Bizler antrenman ve maçları dikkate alıyoruz. Fred çok önemli bir oyuncu ama bu maç özelinde orta sahada kararımızı bu üç oyuncudan yana verdik."

D. ZAGREB MAÇI SONRASINDA ÇIKAN HABERLER HAKKINDA

"Beni sıfır nokta sıfır etkiledi bu süreç. Bu mesleğe dün başlamadım. Yüksek seviyede iş, bu seviyede büyük bir kulüp kabul ettiğiniz zaman bu tarz haberler normaldir, bu da pakete dahildir. Bizim tek etki edebildiğimiz şey sahadır, futboldur."

F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı!
Okan Buruk açıkladı: Osimhen...
DİĞER
Efsane yarışma programı yeni bölümüyle ekranlarda
Turgay Ciner hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı! Ciner Grup'un sahip olduğu Park Holding dahil birçok şirkete kayyım atandı
Icardi G.Saray'da tarihe geçecek!
Bulut'tan Fenerbahçe itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Domenico Tedesco: Bu mesleğe dün başlamadım Domenico Tedesco: Bu mesleğe dün başlamadım 19:17
Paşa 3 puanı 90+3'te aldı! Paşa 3 puanı 90+3'te aldı! 19:00
Konya'nın 3 puan hasreti son buldu! Konya'nın 3 puan hasreti son buldu! 18:58
İstanbul'da kazanan yok! İstanbul'da kazanan yok! 18:15
Bodrum FK deplasmanda 3 puanı kaptı! Bodrum FK deplasmanda 3 puanı kaptı! 18:09
F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! F.Bahçe'nin ilk 11'i açıklandı! 17:46
Daha Eski
Sevilla 87'de 3 puanı kaptı! Sevilla 87'de 3 puanı kaptı! 17:21
Cimbom'un Liverpool mesaisi sürüyor Cimbom'un Liverpool mesaisi sürüyor 17:04
İzmir'de hakeme bıçaklı saldırı! İzmir'de hakeme bıçaklı saldırı! 16:08
F.Bahçe'de o isim Antalyaspor maçında yok! F.Bahçe'de o isim Antalyaspor maçında yok! 16:07
İtalya dünya şampiyonu! İtalya dünya şampiyonu! 15:46
Can Öncü zirveyi bırakmadı Can Öncü zirveyi bırakmadı 15:36