Domenico Tedesco: Bu mesleğe dün başlamadım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

FRED'İN YEDEK OLMASI HAKKINDA

"Çok iyi bir takımımız var. Dolayısıyla doğru kararı vermek kolay olmuyor. Bizler antrenman ve maçları dikkate alıyoruz. Fred çok önemli bir oyuncu ama bu maç özelinde orta sahada kararımızı bu üç oyuncudan yana verdik."

D. ZAGREB MAÇI SONRASINDA ÇIKAN HABERLER HAKKINDA

"Beni sıfır nokta sıfır etkiledi bu süreç. Bu mesleğe dün başlamadım. Yüksek seviyede iş, bu seviyede büyük bir kulüp kabul ettiğiniz zaman bu tarz haberler normaldir, bu da pakete dahildir. Bizim tek etki edebildiğimiz şey sahadır, futboldur."