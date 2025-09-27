FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkes şaşkına döndü! Kerem Aktürkoğlu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu performansıyla şaşkınlık yarattı. Milli futbolcu, hem Galatasaray hem de Benfica'daki istatistiklerinin gerisinde kaldı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon euro bonservis artı 2.5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar kendisinden bekleneni veremedi.
Sarı-lacivertli kulübün tarihinde en fazla bonservis ödediği oyuncu olan Kerem, Süper Lig'de ve Avrupa'da şu ana kadar 3 maça çıktı. Performansıyla eleştiri oklarının hedefine oturan 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda sadece 1 defa asist yapabildi.
BENFİCA'DA 2 GOL VE 2 ASİST
Geçen sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle çıktığı ilk 3 karşılaşmada ise 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.
