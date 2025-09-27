FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkes şaşkına döndü! Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon euro bonservis artı 2.5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar kendisinden bekleneni veremedi.

Sarı-lacivertli kulübün tarihinde en fazla bonservis ödediği oyuncu olan Kerem, Süper Lig'de ve Avrupa'da şu ana kadar 3 maça çıktı. Performansıyla eleştiri oklarının hedefine oturan 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda sadece 1 defa asist yapabildi.