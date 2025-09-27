CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ: Herkes şaşkına döndü! Kerem Aktürkoğlu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu performansıyla şaşkınlık yarattı. Milli futbolcu, hem Galatasaray hem de Benfica'daki istatistiklerinin gerisinde kaldı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 11:25
Fenerbahçe'nin sezon başında Benfica'dan 22.5 milyon euro bonservis artı 2.5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar kendisinden bekleneni veremedi.

Sarı-lacivertli kulübün tarihinde en fazla bonservis ödediği oyuncu olan Kerem, Süper Lig'de ve Avrupa'da şu ana kadar 3 maça çıktı. Performansıyla eleştiri oklarının hedefine oturan 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda sadece 1 defa asist yapabildi.

BENFİCA'DA 2 GOL VE 2 ASİST

Geçen sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle çıktığı ilk 3 karşılaşmada ise 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu.

İlk haftalar itibarıyla Benfica'daki performansının çok çok gerisinde olan milli oyuncunun, takıma alışma sürecini daha atlatamadığı vurgulandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun teknik direktör Domenico Tedesco'yla da bir görüşme yaptığı öğrenildi.

