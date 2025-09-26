Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Birkaç gün içinde...

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 6 haftada lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerken, Avrupa Ligi'ne de kötü başladı. Alınan skorlardan bağımsız oynanan futbol hem camiaya hem de taraftarlara umut vermezken, yeni başkan Sadettin Saran ve yönetimi ise olaya el atmaya hazırlanıyor. Domenico Tedesco'ya 3 maçlık kredi veren başkan Saran, istenilen sonuçlar gelmemesi halinde ise teknik adam değişikliğine gidecek. EKİM AYININ İLK HAFTASI BEKLENECEK Zagreb maçından sonra yönetimiyle bir toplantı yapan Saran, 'teknik adam' değişikliğini de gündeme getirdi. Yönetimden birçok ismin; Aykut Kocaman ismini zikrettiği öğrenildi. Saran'ın bizzat kendisi birkaç gün içinde tecrübeli teknik adamla bir görüşme yapacak. Domenico Tedesco'nun istenilen sonuçları alamaması halinde ekim ayındaki milli arada gönderileceği ve Aykut Kocaman'a imza attırılacağı belirtildi.