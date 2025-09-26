CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Birkaç gün içinde...

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Birkaç gün içinde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında teknik adam değişikliği gündeme gelirken Sadettin Saran'ın ilk adayının Aykut Kocaman olduğu belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Birkaç gün içinde...

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk 6 haftada lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerken, Avrupa Ligi'ne de kötü başladı.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Birkaç gün içinde...

Alınan skorlardan bağımsız oynanan futbol hem camiaya hem de taraftarlara umut vermezken, yeni başkan Sadettin Saran ve yönetimi ise olaya el atmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Birkaç gün içinde...

Domenico Tedesco'ya 3 maçlık kredi veren başkan Saran, istenilen sonuçlar gelmemesi halinde ise teknik adam değişikliğine gidecek.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Birkaç gün içinde...

EKİM AYININ İLK HAFTASI BEKLENECEK

Zagreb maçından sonra yönetimiyle bir toplantı yapan Saran, 'teknik adam' değişikliğini de gündeme getirdi.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Birkaç gün içinde...

Yönetimden birçok ismin; Aykut Kocaman ismini zikrettiği öğrenildi. Saran'ın bizzat kendisi birkaç gün içinde tecrübeli teknik adamla bir görüşme yapacak.

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman sesleri! Birkaç gün içinde...

Domenico Tedesco'nun istenilen sonuçları alamaması halinde ekim ayındaki milli arada gönderileceği ve Aykut Kocaman'a imza attırılacağı belirtildi.

Tedesco için karar verildi! Milli arada...
