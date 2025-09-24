CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer...

Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer...

Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'nin yolunu tutan Zaniolo İtalya'ya damga vurdu. Yıldız isim, İtalya Kupası son 32 turu maçında bir gol kaydederek galibiyete katkı sağladı. İşte teknik direktörünün açıklaması...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 12:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer...

İtalya Kupası son 32 turu maçında Palermo ile karşılaşan Udinese, rakibini 2-1'lik skorla mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer...

Galatasaray'dan Udinese'ye kiralık olarak gönderilen Nicolo Zaniolo, İtalyan ekibinin bir üst tura yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. Maça 11'de başlayan 26 yaşındaki oyuncu, Udinese ile ilk golünü Palermo ağlarına gönderdi.

Udinese'de Nicolo Zaniolo gelişmesi! Transfer...

Maçın ardından Zaniolo hakkında konuşan Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic, "Zaniolo'nun gol atmasından dolayı mutluyum, yeteneğini gösteren sinyaller verdi. Ancak çok daha fazlasını yapabileceğini biliyoruz. En üst seviyeye ulaşması gerekiyor ve bunu her hafta gelişerek başarabilir. Ne zaman zirveye ulaşacağını net olarak söyleyemem. Zaniolo sıfırdan başlamıyor, maçlar ve antrenmanlarla seviye yükseltecek. Ne zaman fiziksel sınırına ulaşacağını gördüğümüzde, onu nasıl aşacağını da anlayacağız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Midtjylland-Sturm Graz maçı ne zaman? Midtjylland-Sturm Graz maçı ne zaman? 11:47
Basler'den G.Saray'a: Harcadıkları para... Basler'den G.Saray'a: Harcadıkları para... 11:45
Real Sociedad - Mallorca maçı hangi kanalda? Real Sociedad - Mallorca maçı hangi kanalda? 11:35
Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? 11:29
Getafe - Alaves maçı hangi kanalda? Getafe - Alaves maçı hangi kanalda? 11:22
Hırvatlardan flaş tespit: Truva atı Hırvatlardan flaş tespit: Truva atı 10:54
Daha Eski
Bodrum FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda? Bodrum FK - Van Spor FK maçı hangi kanalda? 10:23
Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda! Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda! 10:18
Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Esenler Erokspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 10:18
Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! 10:14
FIFA'dan penaltı kararı! Futbolda büyük değişim... FIFA'dan penaltı kararı! Futbolda büyük değişim... 10:14
Erzurumspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Erzurumspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:11