Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Hırvatistan'daki mücadele Maksimir Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını ise Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Sarı-lacivertli temsilcimizde bu zorlu mücadele öncesinde tek hedef galibiyet. Futbolcular ve teknik heyet, yeni başkan Sadettin Saran'a 'zaferle hoş geldin' demek istiyor.
FUTBOLCULAR YEMİN ETTİ
Ligde son iki maçından beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco da dün futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı. İtalyan çalıştırıcının öğrencilerine; "Bu renklere gönül veren herkese borcumuz var. Avrupa'ya galibiyetle başlayalım hem camiamıza kendimizi affettirelim hem de yeni başkanımıza güzel bir hoş geldin hediyesi verelim" dediği öğrenildi. Sarı-lacivertli futbolcular da kendi aralarında galibiyet yemini etti.
KADRODA 3 EKSİK VAR
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb ile oynayacağı maça 3 eksikle çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşındaki Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı devam eden Jhon Duran ve Edson Alvarez bugün forma giyemeyecek.
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk Avrupa maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Daha önce Süper Lig'de sarı lacivertli ekibin başında 3 maça çıkan İtalyan çalıştırıcı, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
D.ZAGREB İLE ÜÇÜNCÜ KEZ
Sarı-lacivertliler, 3'üncü kez Hırvatistan ekibi Dinamo Zagerb ile karşı karşıya gelecek. Daha önce bu iki takım 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaşırken üstünlük sağlayan taraf Zagreb ekibi olmuştu. Dinamo Zagreb kendi evinde oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazanmış, Kadıköy'deki maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.
GOLCÜLERİNE DİKKAT
Dinamo Zagreb'in en etkili oyuncuları Kulenovic ve Beljo... İki oyuncu 9 kez ağları havalandırdı. Milan'dan kiralanan Bennacer orta sahanın dikkat çeken isimlerinden. Kanatları oldukça etkili kullanan Hırvat ekibi, bulduğu gollerin %80'ini ceza sahası içinden kaydetti. Oyunu da daha çok rakip yarı sahada oynuyorlar.
Dinamo Zagreb, 2 Ağustos'ta başlayan Hırvatistan Ligi'nde 7 karşılaşmaya çıktı. Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan mavibeyazlılar, 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan Dinamo Zagreb, kalesinde 4 gol gördü.
ESKİ DOST MIHA ZAJC YENİ RAKİP
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e transfer olan Miha Zajc, bugün eski takımına rakip olacak. Ağustos ayında sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Miha Zajc, yeni takımı Dinamo Zagreb'de bu sezon 2 karşılaşmada forma giydi.