Haberler Fenerbahçe Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i

Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk maçında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler rakibini mağlup ederek Avrupa'ya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun 11'e dair kararını verdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin, Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Hırvatistan'daki mücadele Maksimir Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını ise Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Sarı-lacivertli temsilcimizde bu zorlu mücadele öncesinde tek hedef galibiyet. Futbolcular ve teknik heyet, yeni başkan Sadettin Saran'a 'zaferle hoş geldin' demek istiyor.

Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i

FUTBOLCULAR YEMİN ETTİ

Ligde son iki maçından beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco da dün futbolcularıyla kısa süreli bir toplantı yaptı. İtalyan çalıştırıcının öğrencilerine; "Bu renklere gönül veren herkese borcumuz var. Avrupa'ya galibiyetle başlayalım hem camiamıza kendimizi affettirelim hem de yeni başkanımıza güzel bir hoş geldin hediyesi verelim" dediği öğrenildi. Sarı-lacivertli futbolcular da kendi aralarında galibiyet yemini etti.

Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i

KADRODA 3 EKSİK VAR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb ile oynayacağı maça 3 eksikle çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşındaki Benfica maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Anderson Talisca ile sakatlığı devam eden Jhon Duran ve Edson Alvarez bugün forma giyemeyecek.

Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i

AVRUPA'DA İLK DEFA

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk Avrupa maçına Dinamo Zagreb karşısında çıkacak. Daha önce Süper Lig'de sarı lacivertli ekibin başında 3 maça çıkan İtalyan çalıştırıcı, 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i

D.ZAGREB İLE ÜÇÜNCÜ KEZ

Sarı-lacivertliler, 3'üncü kez Hırvatistan ekibi Dinamo Zagerb ile karşı karşıya gelecek. Daha önce bu iki takım 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaşırken üstünlük sağlayan taraf Zagreb ekibi olmuştu. Dinamo Zagreb kendi evinde oynadığı karşılaşmayı 4-1 kazanmış, Kadıköy'deki maç 0-0 eşitlikle sona ermişti.

Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i

GOLCÜLERİNE DİKKAT

Dinamo Zagreb'in en etkili oyuncuları Kulenovic ve Beljo... İki oyuncu 9 kez ağları havalandırdı. Milan'dan kiralanan Bennacer orta sahanın dikkat çeken isimlerinden. Kanatları oldukça etkili kullanan Hırvat ekibi, bulduğu gollerin %80'ini ceza sahası içinden kaydetti. Oyunu da daha çok rakip yarı sahada oynuyorlar.

Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i

HIRVATİSTAN LİGİNDE LİDER

Dinamo Zagreb, 2 Ağustos'ta başlayan Hırvatistan Ligi'nde 7 karşılaşmaya çıktı. Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan mavibeyazlılar, 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan Dinamo Zagreb, kalesinde 4 gol gördü.

Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i

ESKİ DOST MIHA ZAJC YENİ RAKİP

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e transfer olan Miha Zajc, bugün eski takımına rakip olacak. Ağustos ayında sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Miha Zajc, yeni takımı Dinamo Zagreb'de bu sezon 2 karşılaşmada forma giydi.

Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

DINAMO ZAGREB: NEVISTIC, VALINCIC, DOMINGUEZ, MCKENNA, GODA, MISIC, LJUBICIC, BENNACER, HOXHA, LISICA, BELJO

F.BAHÇE: EDERSON, SEMEDO, SKRINIAR, JAYDEN, BROWN, FRED, İSMAİL, İRFAN, ASENSIO, KEREM, EN-NESYRI

