Tedesco'dan Talisca'nın yokluğunda flaş karar! İşte Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında 24 Eylül Çarşamba günü Dinamo Zagreb'e konuk olacak. Hırvatistan'daki mücadele Maksimir Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını ise Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Sarı-lacivertli temsilcimizde bu zorlu mücadele öncesinde tek hedef galibiyet. Futbolcular ve teknik heyet, yeni başkan Sadettin Saran'a 'zaferle hoş geldin' demek istiyor.