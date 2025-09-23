CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Tedesco ile istatistiki verilerde Mourinho dönemine göre yükselişe geçti ancak bu durum henüz skora yansımadı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 06:50
Görüntü var ses yok

Sezona Mourinho yönetiminde başlayan F.Bahçe, daha sonra Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı. Tecrübeli çalıştırıcıyla da ligde sadece Kocaeli ve Göztepe maçlarına çıktı. Bu iki karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu gönderdikten sonra yerine ise Domenico Tedesco'yu getirdi. İtalyan teknik adam, 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı, bu maçlarda istatistiksel olarak Jose Mourinho'yu geride bıraktı. Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Kocaeli maçında %57, Göztepe karşısında ise %60 topla oynadı. Bu iki karşılaşmada da pas sayısı 400'ü bulamadı. Ancak Tedesco'nun Fenerbahçe'si, Trabzon maçında %73, Alanya karşısında %62 ve Kasımpaşa deplasmanında %66 topa sahip oldu. Bu maçlarda sırasıyla, 603, 558 ve 552 isabetli pas yaptı. Oyun felsefesini 'topa daha fazla sahip olmak' üzerine kuran ve bunda da başarılı olan Domenico Tedesco, henüz bu durumu skorlara yansıtamadı.

F.Bahçe revizyona gidiyor!
Buruk'tan Yunus ve Jakobs açıklaması!
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
