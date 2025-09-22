Fener'de Saran dönemi

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda iki aday Ali Koç ile Sadettin Saran yarıştı. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişindeki Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılan seçimde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy kullandı. 12 bin 325 oy alan Saran, sarı-lacivertli kulübün 38. başkanı oldu. Ali Koç'a ise 12 bin 68 oy çıktı. Fenerbahçe'de böylece 7 yıllık Ali Koç dönemi resmen sona erdi.

204 OY GEÇERSİZ

Büyük çekişmeye sahne olan başkanlık seçiminde 135 boş oy ve 204 geçersiz oy olduğu açıklandı. Ali Koç'un 1 senede 4 bin 396 oy kaybetmesi dikkat çekti. Sonuçlar açıklanmadan önce tribünlerde Sadettin Saran lehine tezahüratlar yapılırken, kutlamalar gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun seçim sonuçlarını açıklamasının ardından Ali Koç, Sadettin Saran'ın yanına giderek rakibini tebrik etti.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

1964 yılında ABD'de doğan ve aslen Kırıkkaleli olan Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran, iş dünyasında başarılı bir kariyerin yanı sıra spor geçmişiyle de dikkat çekiyor 1964 ABD doğumlu, aslen Kırıkkaleli olan Saran, Türkiye Yüzme Milli Takımı kaptanlığı yapmış ve 50 metre serbest stil yüzmede Türkiye rekoru kırmıştır. Kentucky Üniversitesi'nde makine mühendisliği yüksek lisansı yapan Saran, iş hayatına Ensco Environmental Services'te başladı. 1988'de Türkiye'ye dönerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalıştı, 1989'da Saran International'ı kurdu. Saran Holding, medya, havacılık, internet yayıncılığı, şans oyunları ve savunma sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

BİRLİKTE YÜRÜDÜLER

Fenerbahçe'de heyecan dolu ve çekişmeli bir başkanlık seçimi sona erdi. Ali Koç, Fenerbahçe'nin 38. Başkanı seçilen Sadettin Saran'ı ilk olarak locasında ziyaret ederek tebrik etti. Ardından ikili birlikte yürüyerek resmi açıklamanın yapılacağı kürsüye geçti.

BAYRAK DEĞİŞİMİ

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran seçimi kazandıktan sonra birlik mesajı verdi. Saran, "Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlama yok. Sayın Ali Koç 7 yıllık başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun tecrübeleri bizim için önemli. Tüm başkanlarımız koşulsuz şartsız birlik beraberlik içinde olsun. İnşallah Ali Koç'la olan dostluğumuz daha da güçlenir. İnşallah kupayı 3 başkan birlikte kaldırırız. Bu benim en büyük hayalim. Birlik beraberliği sağlarsak düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki bu birlik beraberliği sağlayalım" dedi. Saran şöyle devam etti: "Sonuna kadar Domenico Tedesco'nun arkasındayız. Bu takımı biz kurmadık demiyoruz. Sonuna kadar arkalarında olacağız. Mazbatayı alır almaz ilk işim yanlarına gitmek olacak. Muhtemelen perşembe veya cuma günü."

KENETLENME ZAMANI

Ali Koç ise seçim sonrası kürsüye çıkıp konuşma yaptı. Kongre üyelerine seslenen Ali Koç, " Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman, nasıl yapar gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Fenerbahçemizin 38. başkanı camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Seçimi az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz, verecek çok mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil, dışarıda arama zamanı. Artık başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı" diye konuştu.

KUTLUALP'TEN TEBRİK MESAJI

Başkan adaylığından son anda Sadettin Saran lehine çekilen Hakan Bilal Kutlualp, Saran'ı tebrik etti. Kutlualp, "Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık seçimini kazanan Sayın Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, seçim sonuçlarının Fenerbahçemizin geleceği için hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.

İTİRAZ OLURSA OYLAR YENİDEN SAYILACAK

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, seçim süreciyle ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Mosturoğlu, "Eğer herhangi bir itiraz söz konusu olursa, yarın (bugün) saat 17.00'den sonra sandık başkanları ile bir araya gelinerek oylar yeniden sayılacak ve gerekli kontroller titizlikle gerçekleştirilecektir" dedi.

SEÇİMİN GİZLİ FAKTÖRÜ

Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'de yürüttüğü imza kampanyasıyla olağanüstü genel kurul kararının alınmasında kilit rol oynadı. Kutlualp ayrıca seçime kısa süre kala adaylıktan çekilerek Sadettin Saran'ı desteklediğini açıkladı.