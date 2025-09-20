Jose kendini küçültüyor

F.Bahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica ile anlaşan Jose Mourinho, imza töreninde Başkan Ali Koç'u eleştirmişti. Başkan Koç da dün Jose'ye şu sözlerle yanıt verdi: "Kendisi buraya gelmenin 'Hata' olduğunu söyledi. Bence iki taraf için de hatalı bir karar olduğu ortaya çıktı. 'Kendi seviyemde bir takıma geldim' diyor. Güzel. Ben onu hep güzel hatırlayacağım. 99 puanlı sezon parlayan bütün futbolcularımız geriye gitti. Bunu kendisine de söyledim. Bu seviyedeki bir hoca böyle açıklama yaparken kendini küçültüyor."