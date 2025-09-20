Fenerbahçe Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idmana sarı-lacivertli oyuncular koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Hakem Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.