Nesyri parlıyor

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon gelen Youssef En-Nesyri, zaman zaman ağır eleştiriler almış, bu yaz transfer döneminde de satılması gündeme gelmişti. Ancak istenilen teklifler gelmeyince Faslı oyuncu, takımda kaldı. Sarı-lacivertli futbolseverler son haftalardaki performansından sonra 'iyi ki Nesyri satılmadı' yorumlarını yaptı. Sebebi de golcü oyuncunun sezona fırtına gibi girmesi. Ligin ilk iki maçını boş geçen Nesyri sonrasında bir açıldı pir açıldı. Dördüncü haftadaki Gençlerbirliği maçında duble yapan En-Nesyri, Trabzonspor karşısında ise takımına zaferi getiren golü atmıştı. Faslı yıldız, Alanya mücadelesinde de yine golünü attı. Nesyri böylece Fenerbahçe'nin son üç maçta kaydettiği 6 golün 4'üne imzasını attı. Tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi Elemesi'ndeki Feyenoord mücadelesinde de bir gol kaydetmişti. Nesyri attığı 4 golle ligde şu anda krallık yarışında ilk sırada yer alıyor.

92 DAKİKADA BİR KATKI YAPTI

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana 61 maça çıkan Youssef En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 3992 dakika süre aldı ve 35 gol, 8 asistlik performans ortaya koyarak 43 gole etki etti. Faslı santrfor, sarı-lacivertlilere 92 dakikada bir skor katkısı sağlamış oldu.

4.69'LUK BEKLENTİ

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 5 Süper Lig maçında da forma giyen Youssef En-Nesyri, 4 gol attı. 28 yaşındaki golcü, bu maçlarda ise 4.69'luk xG oranı yakaladı.