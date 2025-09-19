CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Nesyri parlıyor

Nesyri parlıyor

Son üç maçta 4 kez ağları havalandıran Nesyri, Fenerbahçe’yi sırtladı. 28 yaşındaki oyuncu alınan 7 puanın baş mimarı oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nesyri parlıyor

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon gelen Youssef En-Nesyri, zaman zaman ağır eleştiriler almış, bu yaz transfer döneminde de satılması gündeme gelmişti. Ancak istenilen teklifler gelmeyince Faslı oyuncu, takımda kaldı. Sarı-lacivertli futbolseverler son haftalardaki performansından sonra 'iyi ki Nesyri satılmadı' yorumlarını yaptı. Sebebi de golcü oyuncunun sezona fırtına gibi girmesi. Ligin ilk iki maçını boş geçen Nesyri sonrasında bir açıldı pir açıldı. Dördüncü haftadaki Gençlerbirliği maçında duble yapan En-Nesyri, Trabzonspor karşısında ise takımına zaferi getiren golü atmıştı. Faslı yıldız, Alanya mücadelesinde de yine golünü attı. Nesyri böylece Fenerbahçe'nin son üç maçta kaydettiği 6 golün 4'üne imzasını attı. Tecrübeli oyuncu, Şampiyonlar Ligi Elemesi'ndeki Feyenoord mücadelesinde de bir gol kaydetmişti. Nesyri attığı 4 golle ligde şu anda krallık yarışında ilk sırada yer alıyor.

92 DAKİKADA BİR KATKI YAPTI

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana 61 maça çıkan Youssef En-Nesyri, bu karşılaşmalarda 3992 dakika süre aldı ve 35 gol, 8 asistlik performans ortaya koyarak 43 gole etki etti. Faslı santrfor, sarı-lacivertlilere 92 dakikada bir skor katkısı sağlamış oldu.

4.69'LUK BEKLENTİ

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 5 Süper Lig maçında da forma giyen Youssef En-Nesyri, 4 gol attı. 28 yaşındaki golcü, bu maçlarda ise 4.69'luk xG oranı yakaladı.

F.Bahçe'ye Belçikalı orta saha!
Maçın ardından flaş sözler! "Osimhen'i çok aradık"
DİĞER
Meğer Hülya Koçyiğit’in kardeşi de oyuncuymuş… Üstelik ondan önce sahnelere adım atmış!
Ekosistemin kirli para trafiği bir bir deşifre oluyor! İBB'den ihale alan şirket aldığı paranın çoğunu Necati Özkan'ın şirketine aktarmış
Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..." Okan Buruk'tan hakem tepkisi! "Maç boyunca..." 01:13
Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu Aslan'dan kötü başlangıç! İşte Devler Ligi'nde güncel puan durumu 01:13
Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray maçı sonrası güncel ülke puanı Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray maçı sonrası güncel ülke puanı 01:13
Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! Cimbom'dan Devler Ligi'ne tatsız başlangıç! 01:13
Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon Barış Alper net golü kaçırdı! İşte o pozisyon 01:13
G.Saray maçında goller peş peşe geldi! G.Saray maçında goller peş peşe geldi! 01:13
Daha Eski
G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! G.Saray taraftarından Almanya'da protesto! 01:13
İrfan Can Eğribayat özür diledi İrfan Can Eğribayat özür diledi 01:13
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray! 01:13
PFDK Orkun Kökçü'nün cezasını açıkladı! PFDK Orkun Kökçü'nün cezasını açıkladı! 01:13
F.Bahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! F.Bahçe maçının VAR kayıtları açıklandı! 01:13
Ali Koç PFDK'ye sevk edildi Ali Koç PFDK'ye sevk edildi 01:13