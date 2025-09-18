Talisca'ya tepki

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

F.Bahçe'de Anderson Talisca sezona iyi başlamadı. Bu sezon takımının ligde oynadığı ilk maçta sahaya çıkan Brezilyalı oyuncu, Göztepe karşısında takımının galibiyetine mal olmuştu. Beyaz noktaya gelen Talisca penaltı vuruşundan yararlanamazken dün de 57'de yine beyaz noktaya geldi ve yine kaleciyi geçemedi. Takımı 1-0 gerideyken penaltı kaçıran Talisca, 71'de ise yerini Levent Mercan'a bıraktı. Talisca'yı oyundan çıkarken taraftalar ıslıklarla protesto ettiler.