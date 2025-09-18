Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Anadolu Ajansı'na konuk oldu. Sadettin Saran, şunları söyledi: "Önce bize aday olamaz dediler, aday oldu. Şimdi başkan olamaz diyorlar, başkan olacağız. Şampiyonluk kazanamaz diyorlar, şampiyonluğu da kazanacağız. Fark yaratmaya geliyorum. Yapamazsam giderim, koltuğa yapışacak değilim." Saran, kendisi lehine adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp'e önemli bir teklifte bulundu. Saran, "Hakan Bey veda etmedi, fedakarlık yaptı. Kendisine Futbol A.Ş'de Başkan Vekilliği teklif ettik" dedi.