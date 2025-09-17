CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. Sarı lacivertlilerde seçim 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 12:22
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için yönetim kurulu listesini açıkladı.

Sadettin Saran'ın açıkladığı listede şu isimler yer alıyor:

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.

Adalı'dan Abraham açıklaması!
G.Saray'da Osimhen şoku!
DİĞER
Seda Bakan'dan Jennifer Lopez itirafı! "Fotoğraf çektirmek için..."
Ekonomik program rayında! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'de enflasyon için net mesaj: 2026'da daha az hissedilecek
Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu 12:19
Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı ne zaman? Slavia Prag-Bodo/Glimt maçı ne zaman? 12:08
Belediye Kütahyaspor-Altınordu FK maçı nasıl izlenir? Belediye Kütahyaspor-Altınordu FK maçı nasıl izlenir? 11:57
Olympiakos-Pafos FC maçı detayları! Olympiakos-Pafos FC maçı detayları! 11:55
Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Amasyaspor FK-1461 Trabzonspor FK maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? 11:45
Orduspor 1967 A.Ş.-Sebat Gençlik Spor maçı ne zaman? Orduspor 1967 A.Ş.-Sebat Gençlik Spor maçı ne zaman? 11:40
Daha Eski
Niğde Belediye Spor-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor maçı ne zaman? Niğde Belediye Spor-Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor maçı ne zaman? 11:36
G.Saray'da Osimhen şoku! G.Saray'da Osimhen şoku! 11:36
Menemen FK-Eskişehir Anadolu SF maçı ne zaman? Menemen FK-Eskişehir Anadolu SF maçı ne zaman? 11:32
Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş. maçı ne zaman? Bornova 1877-Aliağa Futbol A.Ş. maçı ne zaman? 11:20
Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK maçı ne zaman? Karşıyaka-Bursa Yıldırım SK maçı ne zaman? 11:16
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yeşil FK 77 SK maçı ne zaman? Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Yeşil FK 77 SK maçı ne zaman? 11:12