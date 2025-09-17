Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi için yönetim kurulu listesini açıkladı.
Sadettin Saran'ın açıkladığı listede şu isimler yer alıyor:
Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.