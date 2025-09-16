CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe başkan adaylığından çekildiğini açıkladı!

Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe başkan adaylığından çekildiğini açıkladı!

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül'de yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi sarı-lacivertli ekibin başkanlık seçiminde yarışacak olan adaylardan Hakan Bilal Kutlualp, adaylıktan çekildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 18:49 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 19:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan Bilal Kutlualp Fenerbahçe başkan adaylığından çekildiğini açıkladı!

Hakan Bilal Kutlualp'in resmi iletişim hesabı olan 'Birlikte Fenerbahçe'den yapılan açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"20-21 Eylül'deki Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesinde, Fenerbahçemizin yeniden hak ettiği günlere kavuşması için milyonlarca taraftarımızın ve kongre üyelerimizin sorumluluğunu taşıyarak yola çıktık.

26 Nisan 2025'te YDK toplantısında değişim talebini ilk kez ben dile getirdim. Sayın Başkanın "Kongre yapmayacağız" sözlerinin ardından üyelerimizle birlikte mecburi bir imza kampanyası başlattık. Wyndham Otel'de 2.500'e yakın imza topladık, diğer dernekler ve bağımsız üyelerle bu sayı 10.000'e ulaştı. Bu güçlü irade sonucunda kulüp yönetimimiz kongre kararı almak zorunda kaldı. Sonrasında gerekli 500'den fazla imzayı da Yüksek Divan Kurulumuza teslim ederek adaylık sürecini tamamladık.

Geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde elde ettiğimiz 2 şampiyonluk ve edindiğim tecrübelerimle Fenerbahçe'ye fayda sağlayacağıma olan inancım hep tam oldu. Ancak biz Fenerbahçeliler için esas olan kişisel hedefler değil, kulübümüzün geleceğidir.

Bugün yapılan anketler, değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sayın Sadettin Saran'ın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Kendisiyle yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda hiçbir hukuki sorunun olmadığını bizlere beyan etmiştir. Kulübümüzün ve Yüksek Divan Kurulumuzun da kendisinin adaylığını uygun bulduğunu açıklaması ve devlet kurumlarından herhangi bir olumsuz görüş almamış olması, kararımızda etkili olmuştur. Bu konuları birlikte değerlendirdiğimizde, bu dakikadan sonra artık Sayın Saran'a söz konusu hukuki konularda bir engel gelmesinin gerek hukuksal gerekse demokratik yarış açısından son derece yanlış ve imkânsız bir kurgu olacağını düşünmekteyiz.

Tüm bu gerçekler doğrultusunda en yüksek oyu alan iki adayın ikinci turda yarışacağı bir seçim sistemimizin olmaması, imza sürecinin amacını netleştirmek ve oyların bölünmesine engel olmak adına adaylıktan çekilme kararımızı siz değerleri taraftarlarımıza ve kıymetli kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

Listelerin yarın verilecek olması nedeniyle bu adımı erkenden atmayı zaruri gördük. Sayın Sadettin Saran'ın yönetim kurulu adaylarımıza teveccüh göstermesi kendi takdir ve tasarrufundadır.

Tek gayemiz Fenerbahçe'dir. Dün olduğu gibi gelecekte de Fenerbahçemiz için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmeyeceğiz. Seçimde kazananın Fenerbahçe olması, camiamızın bir ve bütün halinde yoluna devam etmesi tek isteğimizdir.

Adaylığımı açıkladığım günden bu yana yanımda olan tüm Fenerbahçe sevdalılarına ve benimle birlikte cesurca bu yolda yürüyen tüm yol arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Yarınlar Fenerbahçe'nin"

G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi rakibinin yıldızına teklif...
Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK | CANLI
DİĞER
Şarkıcı Alya'dan biten aşka dair net açıklama! "Bir defteri kapatırsam tekrar açmam..."
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı kabul etti
Andre Onana'dan devre arası konuşması!
Ederson en sevdiği Türkçe kelimeyi açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK | CANLI Tire 2021 FK-Sipay Bodrum FK | CANLI 17:52
F.Bahçe'de Ecem Türker dönemi! F.Bahçe'de Ecem Türker dönemi! 16:39
Andre Onana'dan devre arası konuşması! Andre Onana'dan devre arası konuşması! 16:36
Beşiktaş tam gaz devam etti! Beşiktaş tam gaz devam etti! 16:16
Bugün maç var mı? 16 Eylül bugün kimin maçı var? Bugün maç var mı? 16 Eylül bugün kimin maçı var? 16:12
Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka... Fatih Terim'in yeni takımı için açıklama! Licka... 15:25
Daha Eski
Atletizmin altın çocuğu Duplantis! Atletizmin altın çocuğu Duplantis! 15:05
G.Saray'dan tarihi prim kararı! G.Saray'dan tarihi prim kararı! 14:40
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı hangi kanalda? Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı hangi kanalda? 14:15
Al Hilal-Al Duhail maçı ne zaman? Al Hilal-Al Duhail maçı ne zaman? 14:14
F.Bahçe'de sağlık kontrolleri yapılıyor F.Bahçe'de sağlık kontrolleri yapılıyor 14:10
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! Ne zaman sahalara dönecek? F.Bahçe'de Duran gelişmesi! Ne zaman sahalara dönecek? 13:45