Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi! Ne zaman sahalara dönecek?

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan Jhon Duran sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kaldı. Yıldız ismin sağlık raporu ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 13:45
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, sakatlığı nedeniyle formadan uzak kaldı.

Özel bir tedavi görmek için İspanya'ya giden Duran geçtiğimiz gün İstanbul'a döndü ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

NTV Spor'da yer alan habere göre ayak bileğinden enjeksiyon tedavisi gören Duran'ın durumu netlik kazandı. 21 yaşındaki futbolcuya yapılan son kontrollerde iyileşme gözlemlendi.

Duran'ın yakın zamanda çalışmalara başlaması hedefleniyor. Piyasa değeri 35 milyon euro olan futbolcu için Al-Nassr, ocak ayında 77 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

