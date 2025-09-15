Belgü bombaladı

Hakem kararlarına Trabzonspor gibi F.Bahçe de tepki gösterdi. Yönetici Hulusi Belgü, "MHK'nın kendisini gözden geçirmesi gerekiyor. Gencecik çocuklar hakemlik yapıyor. Trabzonspor'un golünden önce çok net bir faul vardı. Verilmeyen golümüz, tartışmaya açık. Bazı şeyler unutulmuyor! 2010-2011 kupasını unutamıyorlar. Aykut Kocaman'ın attığı gole şampiyonluğu aldığımızı unutamıyorlar" dedi.