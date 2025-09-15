CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Belgü bombaladı

Belgü bombaladı

F.Bahçe yöneticisi Hulusi Belgü, hakem kararlarını eleştirerek ezeli rakiplerine göndermede bulundu

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 06:51
Belgü bombaladı

Hakem kararlarına Trabzonspor gibi F.Bahçe de tepki gösterdi. Yönetici Hulusi Belgü, "MHK'nın kendisini gözden geçirmesi gerekiyor. Gencecik çocuklar hakemlik yapıyor. Trabzonspor'un golünden önce çok net bir faul vardı. Verilmeyen golümüz, tartışmaya açık. Bazı şeyler unutulmuyor! 2010-2011 kupasını unutamıyorlar. Aykut Kocaman'ın attığı gole şampiyonluğu aldığımızı unutamıyorlar" dedi.

