Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe

8 numara alacağız

Ali Koç: “Zeki bir 8 numara arıyoruz. Bissouma’nın eli kulağındaydı ancak sakatlandı. F.Bahçe’de son dakikaya kadar transfer bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:51
8 numara alacağız

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, seçim çalışmaları ve transferler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Orta saha transferini henüz kapatmadıklarını belirten Koç konuşmalarını şöyle sürdürdü: "8 numara bakıyoruz. Zeki bir 8 numara arıyoruz. Bissouma'nın eli kulağındaydı, sakatlandı. Bir tane genç ve gelecek vaadeden oyuncu ile görüşüyoruz. Fenerbahçe'de son dakikaya kadar transfer bitmez. Şartları son ana kadar zorlayacağız. Kadro değerimizi 125 milyon Euro'dan 315 milyon Euro'ya çıkardık. Kameni'den Ederson seviyesine geldik.

HOCAMIZ BİZE ANALİZLERLE GELDİ

Domenico Tedesco her anlamda çok hazırdı. İkinci görüşmeden itibaren bize rakip analizleriyle geldi. Kendisine de birçok teklif vardı. Aklında önce ofansif oyun olan ancak esnek oyun anlayışına da sahip bir isim. Sezona başlarken hocamıza oyun stiliyle ilgili birçok beklentimiz olduğunu anlattık. Camiamızın beklentisini, F.Bahçe DNA'sının gerekliliklerini anlattık. Her şeyi karşılıklı değerlendirdik.

TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ KADROSU

F.Bahçe benim için aile. Kayıtsız, şartsız, saf bir sevgiyle kucakladığım, peşini bırakmadığım, hep kalbimin en güzel yerinde duran bir değer. Tarihimizin en kuvvetli kadrosunu kurduğumuz bu sezonda takımımıza ihtiyacı olan desteği vermeliyiz. Feyenoord maçında olduğu gibi deplasman seyircimizin performansını iç sahada da verebilirsek en çok yine biz taraftarlar mutlu oluruz.

ŞAMPİYONLUK BORCUMUZ VAR

Bizim bu camiaya en büyük borcumuz Bankalar Birliği de değil, şampiyonluk borcu. Bu borcu ödeyeceğiz. Camiamız o yüzden bir karar verecek. 7 yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız? Yeni bir maceraya mı atılacağız? Mali bağımsızlığımıza ramak kaldı. Eli kulağında. Bunları gerçekleştirecek projeler onaylandı. Dolayısıyla ben de muhalefetin yerinde olsam ekonomisi düzelmiş bu Fenerbahçe'ye aday olmak isterdim. Bütün olmuş F.Bahçe'yi durdurabilecek kimse yok."

1
