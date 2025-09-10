Domenico Tedesco Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 5'inci haftasında pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertli ekipte yeni teknik direktör Domenico Tedesco, takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman istasyon ve pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Trabzonspor maçının taktik çalışması yapıldı. Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu ağrıları nedeniyle yürüyüş yaptı. Milli futbolcunun yarın takımla çalışacağı öğrenildi. Mert Hakan Yandaş bireysel kuvvet çalışması yaparken, Jhon Duran'ın ise tedavisine devam edildi. Ayrıca Benfica maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun da Trabzonspor karşılaşmasına yetiştirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

TEDESCO, TRABZONSPOR MAÇINA KADAR TESİSLERDE KALACAK

Antrenman öncesinde takım ve teknik heyetle bir toplantı yapan İtalyan teknik adam, "Hep beraber başaracağız. Zamanla birbirimizi tanıyacağız ama zamanımız yok" diye konuştu. Tedesco'nun titiz bir yapıya sahip olduğu, Trabzonspor maçına kadar tesislerde kalacağı öğrenildi. Tedesco, oyuncular arasında belirli bir ilk 11 olmayacağını, tüm futbolculara şans vermeyi planladığını da aktardı.