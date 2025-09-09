Hoca yabancı olacak

Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile başlayan ancak Benfica mağlubiyeti ve yaşanan diyaloglar sonrasında yollarını ayıran F.Bahçe, yoluna yine yabancı bir teknik adamla devam edecek. İsmail Kartal ile bir görüşme yapan ve Aykut Kocaman ihtimalini de değerlendiren sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç'un kararı ile yabancı bir isim üzerinde karar kıldı. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'un bizzat yürüttüğü görüşmelerde üç isim üzerinde duruluyor.

Listenin ilk sırasında İtalyan Domenico Tedesco yer alıyor. 39 yaşındaki çalıştırıcı ile temaslar devam ederken, bir yandan da Alman çalıştırıcı Edin Terzic ismi gündemdeki yerini koruyor. 42 yaşındaki çalıştırıcıyla temasta bulunan sarı-lacivertlilerin görüştüğü son isim ise Alman Marco Rose. 48 yaşındaki Alman isim de listenin son parçası olurken görüşmeler sonrasında bu üç isimden birisi takımın başına getirilecek. Son kararı Başkan Ali Koç verecek.