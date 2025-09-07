CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Salih Özcan derbisi!

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Salih Özcan derbisi!

Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri: Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı 5 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında elden çıkarmak istiyor. Milli futbolcu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği belirtildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2025 Pazar 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Salih Özcan derbisi!

Alman devi Borussia Dortmund'ta uzun süredir forma şansı bulamayan Salih Özcan'ın Bundesliga ekibinden ayrılma ihtimali çok yüksek.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Salih Özcan derbisi!

Takvim'in Alman basınından derlediği habere göre Dortmund, 5 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde Özcan'ın takımdan ayrılmasına izin verecek. Kulüp, oyuncunun yıllık 5 milyon Euro olan maaşından da tasarruf etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Salih Özcan derbisi!

Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazılmayan 27 yaşındaki oyuncu için Türkiye'den ilgi olduğu belirtildi. Oyuncuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği, Özcan'ın da bu ihtimale sıcak baktığı belirtiliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Salih Özcan derbisi!

Dortmund formasıyla bu sezon süre bulmakta zorlanan milli futbolcu, 3 lig maçında yalnızca 4 dakika süre alabildi. Tecrübeli oyuncunun da Süper Lig'de formaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Süper Lig'de transfer dönemi önümüzdeki hafta Cuma günü sona eriyor.

Galatasaray dinamo için teklifini yaptı!
Transferde ters köşe! F.Bahçeli yıldız Beşiktaş'a doğru
DİĞER
İsmail Kartal’ın 11’i bile hazır! Fenerbahçe’de oynatacağı sistemi paylaştı...
Başkan Erdoğan'dan 300 bininci konutun anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar! "Evine kavuşmayan depremzedemiz kalmayacak"
Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi
F.Bahçe'de teknik direktör mesaisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 7 Eylül 2025 Pazar Bugünkü maçlar 7 Eylül 2025 Pazar 07:04
Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi Osimhen'e sakatlık şoku! Maça devam edemedi 00:42
Eintracht Frankfurt'tan G.Saray açıklaması! Eintracht Frankfurt'tan G.Saray açıklaması! 00:42
İtalyan teknik adam F.Bahçe ile görüşüyor! İtalyan teknik adam F.Bahçe ile görüşüyor! 00:42
Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! 00:42
Sallai maça damga vurdu! Sallai maça damga vurdu! 00:42
Daha Eski
De la Fuente'den Arda ve Yamal yorumu! De la Fuente'den Arda ve Yamal yorumu! 00:42
Trabzonspor'dan Onana bombası! Trabzonspor'dan Onana bombası! 00:42
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı! 00:42
F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... F.Bahçe'den şaşırtan Cengiz kararı! Beşiktaş... 00:42
G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! Ayrılık an meselesi 00:42
Beşiktaş’a Trossard şoku! Beşiktaş’a Trossard şoku! 00:42