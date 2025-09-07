TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Salih Özcan derbisi!

Alman devi Borussia Dortmund'ta uzun süredir forma şansı bulamayan Salih Özcan'ın Bundesliga ekibinden ayrılma ihtimali çok yüksek.
Takvim'in Alman basınından derlediği habere göre Dortmund, 5 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde Özcan'ın takımdan ayrılmasına izin verecek. Kulüp, oyuncunun yıllık 5 milyon Euro olan maaşından da tasarruf etmek istiyor.
Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi kadrosuna da yazılmayan 27 yaşındaki oyuncu için Türkiye'den ilgi olduğu belirtildi. Oyuncuyla Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği, Özcan'ın da bu ihtimale sıcak baktığı belirtiliyor.
Dortmund formasıyla bu sezon süre bulmakta zorlanan milli futbolcu, 3 lig maçında yalnızca 4 dakika süre alabildi. Tecrübeli oyuncunun da Süper Lig'de formaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Süper Lig'de transfer dönemi önümüzdeki hafta Cuma günü sona eriyor.