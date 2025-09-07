Fenerbahçe’nin yeni transferi Ederson ilk idmanına çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Ederson da ilk kez takımla birlikte çalıştı.

İdman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma hareketleriyle birlikte koordinasyon ve çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik ekibin yönlendirmesiyle pas organizasyonları üzerinde duran Fenerbahçeli oyuncular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Takımla birlikte ilk kez sahaya çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu Ederson'un performansı teknik heyet tarafından yakından takip edildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına yönelik hazırlıklarına 8 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.