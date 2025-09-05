Fenerbahçe'de flaş karar! Yeniden İsmail Kartal dönemi mi başlıyor?

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu netliğe kavuşacak. Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı- lacivertli kulüpte İsmail Kartal adı ön plana çıkıyor. Kulüp tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak unutulmaz izler bırakan Kartal'ın, toplamda dördüncü kez Fenerbahçe'nin başına geçmesi gündemde duruyor. Jose Mourinho sonrası çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli yönetim yerli ve yabancı adaylar masada duruyor.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLDÜ Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, dün kulüpte gerçekleşen toplantıda İsmail Kartal konusunu görüştü. 64 yaşındaki teknik direktör, Asbaşkan Hamdi Akın'la da geçtiğimiz günlerde bir özel görüşme yapmıştı.