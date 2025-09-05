Fenerbahçe'de flaş karar! Yeniden İsmail Kartal dönemi mi başlıyor?

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı sabırsızlıkla merak ediliyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak İsmail Kartal ile ilgili gelen o haberler, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör konusu netliğe kavuşacak. Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı- lacivertli kulüpte İsmail Kartal adı ön plana çıkıyor. Kulüp tarihinde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak unutulmaz izler bırakan Kartal'ın, toplamda dördüncü kez Fenerbahçe'nin başına geçmesi gündemde duruyor. Jose Mourinho sonrası çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli yönetim yerli ve yabancı adaylar masada duruyor.
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLDÜ
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, dün kulüpte gerçekleşen toplantıda İsmail Kartal konusunu görüştü. 64 yaşındaki teknik direktör, Asbaşkan Hamdi Akın'la da geçtiğimiz günlerde bir özel görüşme yapmıştı.
F.Bahçe yönetimi; İsmail Kartal'ın kulübü çok iyi tanıması, 2023-2024 sezonunda 99 puan toplayarak başarılı bir grafik çizmesi ve mevcut kadrodan birçok oyuncuyla daha önce çalışması gibi konuları değerlendirdi.
İsmail Kartal, eğer Fenerbahçe'de dördüncü kez teknik direktör olarak göreve başlarsa bir ilke imza atacak. 2014-2015, 2021- 2022, 2023-2024 sezonlarında sarı-lacivertlileri çalıştıran Kartal, eğer yeniden takımın başına geçerse rekor kırmış olacak. Fenerbahçe'de kulüp tarihinde daha önce Ignace Molnar, Laszlo Szekely ve Todor Veselinovic üçer kez takımın başında yer almıştı.
ADAYLAR NETLEŞTİ
Teknik direktör konusunu değerlendiren Fenerbahçe'de isimler netleşti. Yerli adaylar arasında İsmail Kartal öne çıkıyor. Yabancı hocalar arasında Luciano Spaletti, Ange Postecoglou, Domenico Tedesco, Sebastian Hoenes gibi önemli isimler gündemde.
REKORLARIN SAHİBİ
Sarı-lacivertli kulüple adı özleşen İsmail Kartal, 2023-2024 sezonunda unutulmaz izler bıraktı. 99 puan toplayarak Süper Lig'de kulüp tarihinin en fazla puanına ulaşan Kartal, aynı zamanda takımıyla rakip filelere 99 gol bırakmıştı.
Bu gol rakamı İsmail Kartal'ın futbolcu olarak elde ettiği 1989'daki 103 gollük rekorun ardından ikinci en fazla gol sayısı oldu. 2.60'lık puan ortalamasıyla bir sezonda en fazla puan ortalaması tutturan hoca olan deneyimli çalıştırıcı, 45 galibiyetle de bir sezonda en fazla maç kazanan teknik adam. Ayrıca 64 yaşındaki hoca, 19 galibiyetle bir sezonda en fazla galibiyet serisi yakalayan isim konumunda. İsmail Kartal'lı F.Bahçe, 2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 147 gol atarak da rekor kırmıştı.