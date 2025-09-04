Geleni-gideni dikkat çekti

Yeni sezon planlaması kapsamında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, aldığı kadar sattığı oyuncularla da dikkati çekiyor. Kadrosunu Ederson, Marco Asensio, Jhon Duran, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Dorgeles Nene, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu gibi yıldız isimlerle takviye eden Fenerbahçe, transferde önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Son olarak altyapısından A takıma çıkardığı Yusuf Akçiçek'i 22 milyon avroya Al Hilal'e gönderen Fenerbahçe, oyuncu satışından gelir elde etmeye devam ediyor.

SON 3 SEZONDA YÜKSEK GELİR SAĞLADI

Ali Koç döneminde Fenerbahçe, her sezon yüksek bedelli oyuncu satışlarıyla, özellikle genç yeteneklerden ciddi gelir elde etti. Son 3 sezonda bu strateji sürdü. 2023-2024 sezonunda Arda Güler, Real Madrid'e transfer edilerek kulübe bonuslar hariç 20 milyon avro bonservis geliri sağladı. Fenerbahçe, şu ana kadar en yüksek ücretli satışını ise Ferdi Kadıoğlu ile yaptı. Arda Güler'in transferinden bir sezon sonra 2024-2025'te Ferdi'yi İngiltere'ye 30 milyon avro bonservisle gönderen Fenerbahçe, ciddi bir gelirin sahibi oldu.

YUSUF AKÇİÇEK İYİ KAZANDIRDI

Fenerbahçe'de Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun ardından Yusuf Akçiçek de para kazandıran gençler kervanına katıldı. Altyapısından yetiştiği F.Bahçe ile 2 sezondur A takımda boy gösteren Yusuf, gelişiminin ardından dikkatleri çekmeyi başardı. Avrupa'dan da ciddi teklifler alan genç oyuncu, 22 milyon avroya Al Hilal'e transfer oldu. Fenerbahçe, Koç döneminde ilk yüksek bedelli genç oyuncu satışını 16 milyon euro ile Eljif Elmas ile gerçekleştirdi.