Fenerbahçe'de sıra hocada! İşte adaylar...

Asbaşkan Hamdi Akın'la bir görüşme gerçekleştiren deneyimli teknik adamın yeniden yuvasına dönmek için istekli olduğu belirtildi. Son olarak İran Ligi ekiplerinden Persepolis'i çalıştıran 64 yaşındaki teknik adam sezonu üçüncü sırada noktalamıştı. Tecrübeli hoca daha önce 3 ayrı dönemde Fenerbahçe'de görev yapmıştı. İsmail Kartal'ın alternatifleri de belli oldu.
Antalyaspor ve Borussia Dortmund'da görev yapan Nuri Şahin'in yanı sıra Trabzonspor'u mutlu sona ulaştıran Abdullah Avcı teknik direktör adayları arasında yer alıyor.
