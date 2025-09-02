CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de sıra hocada! İşte adaylar...

Fenerbahçe'de sıra hocada! İşte adaylar...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın yeni teknik direktörünün kim olacağı büyük merak konusu haline geldi. Sarı-lacivertlilerde öne çıkan adaylar da belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de sıra hocada! İşte adaylar...

Fenerbahçe yaz transfer döneminin bitimi için geri sayım başlarken, bombaları üst üste patlattı. Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve kaleci Ederson'u kadrosuna katan sarı-lacivertli yönetim, yaptığı takviyelerle taraftarlarına bayram sevinci yaşattı. Ali Koç yönetimi Mourinho'nun gönderilmesinin ardından takımı emanet edeceği teknik direktör için arayışlarına hız verdi. Yerli hoca adayları arasında İsmail Kartal isminin öne çıktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sıra hocada! İşte adaylar...

Asbaşkan Hamdi Akın'la bir görüşme gerçekleştiren deneyimli teknik adamın yeniden yuvasına dönmek için istekli olduğu belirtildi. Son olarak İran Ligi ekiplerinden Persepolis'i çalıştıran 64 yaşındaki teknik adam sezonu üçüncü sırada noktalamıştı. Tecrübeli hoca daha önce 3 ayrı dönemde Fenerbahçe'de görev yapmıştı. İsmail Kartal'ın alternatifleri de belli oldu.

Fenerbahçe'de sıra hocada! İşte adaylar...

Antalyaspor ve Borussia Dortmund'da görev yapan Nuri Şahin'in yanı sıra Trabzonspor'u mutlu sona ulaştıran Abdullah Avcı teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Reklam
Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
DİĞER
Galatasaray'dan son dakika Uğurcan Çakır hamlesi! Anlaşma sağlandı
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
F.Bahçe Kerem'i resmen açıkladı!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! 01:49
Uğurcan Çakır, G.Saray'da! Uğurcan Çakır, G.Saray'da! 01:12
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! 01:12
Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti 01:12
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! 01:12
Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! 01:12
Daha Eski
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... 01:12
G.Saray'dan Cuesta açıklaması! G.Saray'dan Cuesta açıklaması! 01:11
Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! 01:11
Mendy'nin yeni adresi açıklandı! Mendy'nin yeni adresi açıklandı! 01:11
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! F.Bahçe'de bir ayrılık daha! 01:11
F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! 01:11