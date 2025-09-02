CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Ünlü menajer o ismi önerdi

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Ünlü menajer o ismi önerdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de sıra teknik direktöre geldi. Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrası birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertlilere sürpriz bir öneri geldi. Ederson ve Marco Asensio transferlerinde önemli rol oynayan ünlü menajer Jorge Mendes'in Fenerbahçe'ye önerdiği teknik direktör ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 15:09
Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Ünlü menajer o ismi önerdi

Trendyol Süper Lig'de son haftada Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya galibiyetle girdi.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Ünlü menajer o ismi önerdi

Transferde de hareketli saatler yaşayan Kanarya, arka arkaya bombaları patlattı.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Ünlü menajer o ismi önerdi

Sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nu renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Ünlü menajer o ismi önerdi

Aynı gece Marco Asensio'yu da İstanbul'a getiren Fenerbahçe, İspanyol yıldızla 3+1 yıllık kontrat imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Ünlü menajer o ismi önerdi

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı kaleci Ederson ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Ünlü menajer o ismi önerdi

Öte yandan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun yerine teknik direktörlük koltuğuna kimin geçeceği merak ediliyor.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Ünlü menajer o ismi önerdi

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Sadettin Saran, teknik direktör adayının Sergio Conceiçao olduğunu açıklamıştı.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Ünlü menajer o ismi önerdi

Fenerbahçe yönetiminde de yeni teknik adam konusunda çalışmalar sürerken, şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Ünlü menajer o ismi önerdi

MENDES'TEN CONCEIÇAO ÖNERİSİ

Gelinen noktada, Ederson ve Asensio'nun da menajeri olan Jorge Mendes, kendi şirketine bağlı çalışan Sergio Conceiçao'yu yönetime önerdiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Ünlü menajer o ismi önerdi

Sabah'ın haberine göre, Jorge Mendes'in mevcut yönetime "İsterseniz Sergio Conceiçao'yu getireyim" dediği kaydedildi.

Fenerbahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! Ünlü menajer o ismi önerdi

50 yaşındaki teknik adam, son olarak İtalyan devi Milan'ı çalıştırdı. 31 maçta takımın başında bulunan Portekizli çalıştırıcı, İtalya Süper Kupası zaferi yaşadı.

