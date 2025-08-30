CANLI SKOR ANA SAYFA
O artık Fenerbahçeli Kerem

O artık Fenerbahçeli Kerem

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna kattı. Benfica’ya bonuslarla birlikte 25 milyon euro ödenecek. Kerem 4 yıllık sözleşmeye imza atacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
O artık Fenerbahçeli Kerem

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu sona ulaştı. Sarılacivertliler, hem 27 yaşındaki oyuncuyla hem de kulübü Benfica'yla anlaştı. Fenerbahçe, Kerem için Portekiz temsilcisine 22.5 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro da bonus olmak üzere toplamda 25 milyon euro ödeyecek. Milli futbolcunun bugün İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Kerem, bonuslarla birlikte senelik 6 milyon euro maaş alacak. Sarı-lacivertli taraftarlar da 27 yaşındaki oyuncuyu karşılamak için organizasyon düzenledi. Kerem Aktürkoğlu, dün Benfica'nın transferi açıklamasının ardından sosyal medya hesabında yer alan Galatasaray'la ilgili paylaşımlarının hepsini kaldırdı.

BENFICA DUYURDU

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini Benfica, şu sözlerle duyurdu: "Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Galatasaray'ın ön alım hakkı olduğu için bu koşullar hakkında bilgilendirilmiştir."

DÜN VEDALAŞTI

Kerem Aktürkoğlu dün sabah Benfica idmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 27 yaşındaki futbolcu, Benfica'nın antrenmanına çıkmadan eşyalarını topladı.

Bu transferden 1 milyon 50 bin euro Galatasaray'ın kasasına girecek.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
