Ziraat Türkiye Kupası
Jose Mourinho'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!

Kötü gidişat sonrası Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de ayrılık sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 19:17 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 19:31
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kadıköy'de 0-0 biten ilk maçın rövanşında deplasmanda Benfica'ya 1-0 kaybeden Fenerbahçe, Devler Ligi hayaline veda etmişti.

Yenilgi sonrası Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho, ülkesi Portekiz'de açıklamalarda bulundu.

Havalimanında soruları yanıtlayan Mourinho, "Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim. Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü?" dedi..

"BENİM İÇİN BİTTİ Mİ, BİTER"

Kendisine yöneltilen, "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusuna ise Portekizli teknik adamın yanıtı "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; benim için bitti mi, biter" şeklinde oldu..

